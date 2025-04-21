https://ria.ru/20250421/putin-2012611064.html

Иркутск заметно развивается, несмотря на проблемы, заявил Путин

Иркутск заметно развивается, несмотря на проблемы, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025

Иркутск заметно развивается, несмотря на проблемы, заявил Путин

Иркутск заметно развивается, несмотря на исторически накопившиеся проблемы в городе, в том числе в сфере экологии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T20:29:00+03:00

2025-04-21T20:29:00+03:00

2025-04-21T20:30:00+03:00

общество

иркутск

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012590666_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_5f1722f79b05423eb44d81ee6ca7f95f.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Иркутск заметно развивается, несмотря на исторически накопившиеся проблемы в городе, в том числе в сфере экологии, заявил президент России Владимир Путин. "Иркутск развивается, развивается заметно, хотя и проблем там исторически накопившихся очень-очень много. Вы знаете это лучше, чем кто бы то ни был. И вот эти вещи, связанные с экологией и просто с развитием жизненно важных для граждан пространств, они крайне важны для Иркутска", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ, обращаясь к мэру Иркутска Руслану Болотову.

https://ria.ru/20250421/putin-2012604099.html

иркутск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, иркутск, россия, владимир путин