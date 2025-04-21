https://ria.ru/20250421/putin-2012611064.html
Иркутск заметно развивается, несмотря на проблемы, заявил Путин
Иркутск заметно развивается, несмотря на проблемы, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025
Иркутск заметно развивается, несмотря на проблемы, заявил Путин
Иркутск заметно развивается, несмотря на исторически накопившиеся проблемы в городе, в том числе в сфере экологии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:29:00+03:00
2025-04-21T20:29:00+03:00
2025-04-21T20:30:00+03:00
общество
иркутск
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Иркутск заметно развивается, несмотря на исторически накопившиеся проблемы в городе, в том числе в сфере экологии, заявил президент России Владимир Путин. "Иркутск развивается, развивается заметно, хотя и проблем там исторически накопившихся очень-очень много. Вы знаете это лучше, чем кто бы то ни был. И вот эти вещи, связанные с экологией и просто с развитием жизненно важных для граждан пространств, они крайне важны для Иркутска", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ, обращаясь к мэру Иркутска Руслану Болотову.
https://ria.ru/20250421/putin-2012604099.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, иркутск, россия, владимир путин
Общество, Иркутск, Россия, Владимир Путин
Иркутск заметно развивается, несмотря на проблемы, заявил Путин
Путин: Иркутск развивается, несмотря на исторически накопившиеся проблемы