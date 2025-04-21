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Иркутск заметно развивается, несмотря на проблемы, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025
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20:29 21.04.2025 (обновлено: 20:30 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin-2012611064.html
Иркутск заметно развивается, несмотря на проблемы, заявил Путин
Иркутск заметно развивается, несмотря на проблемы, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025
Иркутск заметно развивается, несмотря на проблемы, заявил Путин
Иркутск заметно развивается, несмотря на исторически накопившиеся проблемы в городе, в том числе в сфере экологии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:29:00+03:00
2025-04-21T20:30:00+03:00
общество
иркутск
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Иркутск заметно развивается, несмотря на исторически накопившиеся проблемы в городе, в том числе в сфере экологии, заявил президент России Владимир Путин. "Иркутск развивается, развивается заметно, хотя и проблем там исторически накопившихся очень-очень много. Вы знаете это лучше, чем кто бы то ни был. И вот эти вещи, связанные с экологией и просто с развитием жизненно важных для граждан пространств, они крайне важны для Иркутска", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ, обращаясь к мэру Иркутска Руслану Болотову.
https://ria.ru/20250421/putin-2012604099.html
иркутск
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общество, иркутск, россия, владимир путин
Общество, Иркутск, Россия, Владимир Путин
Иркутск заметно развивается, несмотря на проблемы, заявил Путин

Путин: Иркутск развивается, несмотря на исторически накопившиеся проблемы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на II Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина – сила России" в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на II Всероссийском муниципальном форуме Малая Родина – сила России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Президент РФ Владимир Путин выступает на II Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина – сила России" в Москве
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Иркутск заметно развивается, несмотря на исторически накопившиеся проблемы в городе, в том числе в сфере экологии, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Иркутск развивается, развивается заметно, хотя и проблем там исторически накопившихся очень-очень много. Вы знаете это лучше, чем кто бы то ни был. И вот эти вещи, связанные с экологией и просто с развитием жизненно важных для граждан пространств, они крайне важны для Иркутска", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ, обращаясь к мэру Иркутска Руслану Болотову.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Путин пообещал мэру Иркутска делать все для развития города
Вчера, 18:50
 
ОбществоИркутскРоссияВладимир Путин
 
 
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