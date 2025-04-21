https://ria.ru/20250421/putin-2012610901.html
Путин оценил численность населения в городах-миллионниках
Путин оценил численность населения в городах-миллионниках - РИА Новости, 21.04.2025
Путин оценил численность населения в городах-миллионниках
Четверть населения России проживает в городах-миллионниках, а еще пять лет назад в них проживало 20% населения страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:29:00+03:00
2025-04-21T20:29:00+03:00
2025-04-21T20:29:00+03:00
здоровье - общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012594499_0:60:3074:1789_1920x0_80_0_0_8b23be1d8f8a73aac1c0a1c5cf11b0a8.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Четверть населения России проживает в городах-миллионниках, а еще пять лет назад в них проживало 20% населения страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Крупных городов-миллионников у нас 16, в них проживает сейчас четверть населения страны. Растут крупные города. Совсем недавно в крупных городах-миллионниках проживало 20% населения, 5 лет назад, а сейчас 25%", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ. Он отметил, что существует точка зрения, что любая страна может эффективно развиваться, только развивая крупные населенные пункты, потому что в них сосредоточены возможности для развития, потенциал роста ВВП, науки, кадров. "В такой стране как Россия с колоссальной её территорией мы должны действовать более гибко, более тонко и ни в коем случае не допустить обезлюдивания территории", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20250304/putin-2003079001.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012594499_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_eb2b8182df1b8cd432a73c2d6b1b12d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, владимир путин
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин
Путин оценил численность населения в городах-миллионниках
Путин заявил, что четверть населения России проживает в городах-миллионниках
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Четверть населения России проживает в городах-миллионниках, а еще пять лет назад в них проживало 20% населения страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Крупных городов-миллионников у нас 16, в них проживает сейчас четверть населения страны. Растут крупные города. Совсем недавно в крупных городах-миллионниках проживало 20% населения, 5 лет назад, а сейчас 25%", - сказал Путин
на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ
.
Он отметил, что существует точка зрения, что любая страна может эффективно развиваться, только развивая крупные населенные пункты, потому что в них сосредоточены возможности для развития, потенциал роста ВВП, науки, кадров.
"В такой стране как Россия с колоссальной её территорией мы должны действовать более гибко, более тонко и ни в коем случае не допустить обезлюдивания территории", - добавил глава государства.