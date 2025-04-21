https://ria.ru/20250421/putin-2012610901.html

Путин оценил численность населения в городах-миллионниках

Путин оценил численность населения в городах-миллионниках - РИА Новости, 21.04.2025

Путин оценил численность населения в городах-миллионниках

Четверть населения России проживает в городах-миллионниках, а еще пять лет назад в них проживало 20% населения страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T20:29:00+03:00

2025-04-21T20:29:00+03:00

2025-04-21T20:29:00+03:00

здоровье - общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Четверть населения России проживает в городах-миллионниках, а еще пять лет назад в них проживало 20% населения страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Крупных городов-миллионников у нас 16, в них проживает сейчас четверть населения страны. Растут крупные города. Совсем недавно в крупных городах-миллионниках проживало 20% населения, 5 лет назад, а сейчас 25%", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ. Он отметил, что существует точка зрения, что любая страна может эффективно развиваться, только развивая крупные населенные пункты, потому что в них сосредоточены возможности для развития, потенциал роста ВВП, науки, кадров. "В такой стране как Россия с колоссальной её территорией мы должны действовать более гибко, более тонко и ни в коем случае не допустить обезлюдивания территории", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20250304/putin-2003079001.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, владимир путин