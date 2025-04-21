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Путин оценил численность населения в городах-миллионниках - РИА Новости, 21.04.2025
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20:29 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/putin-2012610901.html
Путин оценил численность населения в городах-миллионниках
Путин оценил численность населения в городах-миллионниках - РИА Новости, 21.04.2025
Путин оценил численность населения в городах-миллионниках
Четверть населения России проживает в городах-миллионниках, а еще пять лет назад в них проживало 20% населения страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:29:00+03:00
2025-04-21T20:29:00+03:00
здоровье - общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Четверть населения России проживает в городах-миллионниках, а еще пять лет назад в них проживало 20% населения страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Крупных городов-миллионников у нас 16, в них проживает сейчас четверть населения страны. Растут крупные города. Совсем недавно в крупных городах-миллионниках проживало 20% населения, 5 лет назад, а сейчас 25%", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ. Он отметил, что существует точка зрения, что любая страна может эффективно развиваться, только развивая крупные населенные пункты, потому что в них сосредоточены возможности для развития, потенциал роста ВВП, науки, кадров. "В такой стране как Россия с колоссальной её территорией мы должны действовать более гибко, более тонко и ни в коем случае не допустить обезлюдивания территории", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20250304/putin-2003079001.html
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здоровье - общество, россия, владимир путин
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин
Путин оценил численность населения в городах-миллионниках

Путин заявил, что четверть населения России проживает в городах-миллионниках

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на II Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина – сила России" в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на II Всероссийском муниципальном форуме Малая Родина – сила России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Президент РФ Владимир Путин выступает на II Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина – сила России" в Москве
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Четверть населения России проживает в городах-миллионниках, а еще пять лет назад в них проживало 20% населения страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Крупных городов-миллионников у нас 16, в них проживает сейчас четверть населения страны. Растут крупные города. Совсем недавно в крупных городах-миллионниках проживало 20% населения, 5 лет назад, а сейчас 25%", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
Он отметил, что существует точка зрения, что любая страна может эффективно развиваться, только развивая крупные населенные пункты, потому что в них сосредоточены возможности для развития, потенциал роста ВВП, науки, кадров.
"В такой стране как Россия с колоссальной её территорией мы должны действовать более гибко, более тонко и ни в коем случае не допустить обезлюдивания территории", - добавил глава государства.
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