https://ria.ru/20250421/putin-2012610016.html

Путин поблагодарил муниципальных служащих за настрой на защиту границы

Путин поблагодарил муниципальных служащих за настрой на защиту границы - РИА Новости, 21.04.2025

Путин поблагодарил муниципальных служащих за настрой на защиту границы

Президент России Владимир Путин отметил настрой муниципальных служащих РФ на защиту российской границы. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T20:26:00+03:00

2025-04-21T20:26:00+03:00

2025-04-21T20:26:00+03:00

общество

россия

белгородская область

украина

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил настрой муниципальных служащих РФ на защиту российской границы. Путин в понедельник вручил первому заместителю главы администрации Вейделевского района Белгородской области Владимиру Таранцову премию "Служение". Лауреат отметил, что главной задачей является защита границы. "Хотя защищать границу России - это задача пограничных служб, у всех своя задача. Но то как вы, как ваш коллега воспринимают свой долг перед родиной - вот это самое главное. Спасибо вам за это служение", - сказал Путин, обращаясь в муниципальным служащим. Таранцев одержал победу в спецноминации "Мужество и героизм на благо служения Родине". Его проект "За отечество" посвящен работе с беженцами с территории Украины и новых территорий в ходе СВО.

https://ria.ru/20250421/putin-2012605073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, белгородская область, украина, владимир путин