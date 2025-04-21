https://ria.ru/20250421/putin-2012610016.html
Путин поблагодарил муниципальных служащих за настрой на защиту границы
Путин поблагодарил муниципальных служащих за настрой на защиту границы - РИА Новости, 21.04.2025
Путин поблагодарил муниципальных служащих за настрой на защиту границы
Президент России Владимир Путин отметил настрой муниципальных служащих РФ на защиту российской границы. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:26:00+03:00
2025-04-21T20:26:00+03:00
2025-04-21T20:26:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил настрой муниципальных служащих РФ на защиту российской границы. Путин в понедельник вручил первому заместителю главы администрации Вейделевского района Белгородской области Владимиру Таранцову премию "Служение". Лауреат отметил, что главной задачей является защита границы. "Хотя защищать границу России - это задача пограничных служб, у всех своя задача. Но то как вы, как ваш коллега воспринимают свой долг перед родиной - вот это самое главное. Спасибо вам за это служение", - сказал Путин, обращаясь в муниципальным служащим. Таранцев одержал победу в спецноминации "Мужество и героизм на благо служения Родине". Его проект "За отечество" посвящен работе с беженцами с территории Украины и новых территорий в ходе СВО.
https://ria.ru/20250421/putin-2012605073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, белгородская область, украина, владимир путин
Общество, Россия, Белгородская область, Украина, Владимир Путин
Путин поблагодарил муниципальных служащих за настрой на защиту границы
Путин отметил настрой муниципальных служащих на защиту российской границы