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Путин поблагодарил муниципальных служащих за настрой на защиту границы - РИА Новости, 21.04.2025
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20:26 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/putin-2012610016.html
Путин поблагодарил муниципальных служащих за настрой на защиту границы
Путин поблагодарил муниципальных служащих за настрой на защиту границы - РИА Новости, 21.04.2025
Путин поблагодарил муниципальных служащих за настрой на защиту границы
Президент России Владимир Путин отметил настрой муниципальных служащих РФ на защиту российской границы. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:26:00+03:00
2025-04-21T20:26:00+03:00
общество
россия
белгородская область
украина
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил настрой муниципальных служащих РФ на защиту российской границы. Путин в понедельник вручил первому заместителю главы администрации Вейделевского района Белгородской области Владимиру Таранцову премию "Служение". Лауреат отметил, что главной задачей является защита границы. "Хотя защищать границу России - это задача пограничных служб, у всех своя задача. Но то как вы, как ваш коллега воспринимают свой долг перед родиной - вот это самое главное. Спасибо вам за это служение", - сказал Путин, обращаясь в муниципальным служащим. Таранцев одержал победу в спецноминации "Мужество и героизм на благо служения Родине". Его проект "За отечество" посвящен работе с беженцами с территории Украины и новых территорий в ходе СВО.
https://ria.ru/20250421/putin-2012605073.html
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общество, россия, белгородская область, украина, владимир путин
Общество, Россия, Белгородская область, Украина, Владимир Путин
Путин поблагодарил муниципальных служащих за настрой на защиту границы

Путин отметил настрой муниципальных служащих на защиту российской границы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований
Президент Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Президент Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил настрой муниципальных служащих РФ на защиту российской границы.
Путин в понедельник вручил первому заместителю главы администрации Вейделевского района Белгородской области Владимиру Таранцову премию "Служение". Лауреат отметил, что главной задачей является защита границы.
«
"Хотя защищать границу России - это задача пограничных служб, у всех своя задача. Но то как вы, как ваш коллега воспринимают свой долг перед родиной - вот это самое главное. Спасибо вам за это служение", - сказал Путин, обращаясь в муниципальным служащим.
Таранцев одержал победу в спецноминации "Мужество и героизм на благо служения Родине". Его проект "За отечество" посвящен работе с беженцами с территории Украины и новых территорий в ходе СВО.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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