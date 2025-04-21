https://ria.ru/20250421/putin-2012608122.html
Путин поручил соблюдать сроки работ по восстановлению новых регионов
Путин поручил соблюдать сроки работ по восстановлению новых регионов - РИА Новости, 21.04.2025
Путин поручил соблюдать сроки работ по восстановлению новых регионов
Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость соблюдать сроки работ по восстановлению новых регионов. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:16:00+03:00
2025-04-21T20:16:00+03:00
2025-04-21T20:16:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012606852_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_83988586dee4997bcbabb96aee7c57df.png
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость соблюдать сроки работ по восстановлению новых регионов. "У нас огромная программа из 300 мероприятий различных предусмотрена для этих территорий, и такой масштабной программы, наверное, у нас регионального характера сегодня в России нет. Здесь очень важно все намеченные ресурсы реализовывать должным образом, с должным качеством и в срок", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.
https://ria.ru/20250421/putin-2012606455.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012606852_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_590988f1f2e1f8ead424dd27c77a9067.png
Путин о программе социально-экономического развития Донбасса и Новороссии
Путин о программе социально-экономического развития Донбасса и Новороссии
2025-04-21T20:16
true
PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин поручил соблюдать сроки работ по восстановлению новых регионов
Путин заявил о масштабной программе работ по восстановлению новых регионов