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Путин поручил соблюдать сроки работ по восстановлению новых регионов - РИА Новости, 21.04.2025
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20:16 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/putin-2012608122.html
Путин поручил соблюдать сроки работ по восстановлению новых регионов
Путин поручил соблюдать сроки работ по восстановлению новых регионов - РИА Новости, 21.04.2025
Путин поручил соблюдать сроки работ по восстановлению новых регионов
Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость соблюдать сроки работ по восстановлению новых регионов. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:16:00+03:00
2025-04-21T20:16:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость соблюдать сроки работ по восстановлению новых регионов. "У нас огромная программа из 300 мероприятий различных предусмотрена для этих территорий, и такой масштабной программы, наверное, у нас регионального характера сегодня в России нет. Здесь очень важно все намеченные ресурсы реализовывать должным образом, с должным качеством и в срок", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.
https://ria.ru/20250421/putin-2012606455.html
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Путин о программе социально-экономического развития Донбасса и Новороссии
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин поручил соблюдать сроки работ по восстановлению новых регионов

Путин заявил о масштабной программе работ по восстановлению новых регионов

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость соблюдать сроки работ по восстановлению новых регионов.
"У нас огромная программа из 300 мероприятий различных предусмотрена для этих территорий, и такой масштабной программы, наверное, у нас регионального характера сегодня в России нет. Здесь очень важно все намеченные ресурсы реализовывать должным образом, с должным качеством и в срок", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.
Президент Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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