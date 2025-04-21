https://ria.ru/20250421/putin-2012608122.html

Путин поручил соблюдать сроки работ по восстановлению новых регионов

Путин поручил соблюдать сроки работ по восстановлению новых регионов - РИА Новости, 21.04.2025

Путин поручил соблюдать сроки работ по восстановлению новых регионов

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость соблюдать сроки работ по восстановлению новых регионов. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T20:16:00+03:00

2025-04-21T20:16:00+03:00

2025-04-21T20:16:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость соблюдать сроки работ по восстановлению новых регионов. "У нас огромная программа из 300 мероприятий различных предусмотрена для этих территорий, и такой масштабной программы, наверное, у нас регионального характера сегодня в России нет. Здесь очень важно все намеченные ресурсы реализовывать должным образом, с должным качеством и в срок", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

https://ria.ru/20250421/putin-2012606455.html

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Путин о программе социально-экономического развития Донбасса и Новороссии Путин о программе социально-экономического развития Донбасса и Новороссии 2025-04-21T20:16 true PT0M51S

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россия, владимир путин