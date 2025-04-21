https://ria.ru/20250421/putin-2012607973.html
Путин призвал помогать пострадавшим от обстрелов сколько потребуется
Путин призвал помогать пострадавшим от обстрелов сколько потребуется - РИА Новости, 21.04.2025
Путин призвал помогать пострадавшим от обстрелов сколько потребуется
Финансовая помощь пострадавшим от обстрелов жителям России должна оказываться столько раз, сколько это потребуется, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:15:00+03:00
2025-04-21T20:15:00+03:00
2025-04-21T20:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Финансовая помощь пострадавшим от обстрелов жителям России должна оказываться столько раз, сколько это потребуется, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наступление неоднократно ситуаций, связанных с тем, что человек нуждается в поддержке, - в этом случае эта поддержка должна быть оказана столько раз, сколько потребуют обстоятельства. Обязательно это проработаем", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.Глава белгородского Краснояружского района Виталий Кутоманов попросил Путина рассмотреть вопрос новых выплат жителям, которые уже ранее получали их в 2024 году.
https://ria.ru/20250421/putin-2012595989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин призвал помогать пострадавшим от обстрелов сколько потребуется
Путин: финпомощь пострадавшим от обстрелов надо оказывать сколько потребуется