https://ria.ru/20250421/putin-2012607973.html

Путин призвал помогать пострадавшим от обстрелов сколько потребуется

Путин призвал помогать пострадавшим от обстрелов сколько потребуется - РИА Новости, 21.04.2025

Путин призвал помогать пострадавшим от обстрелов сколько потребуется

Финансовая помощь пострадавшим от обстрелов жителям России должна оказываться столько раз, сколько это потребуется, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T20:15:00+03:00

2025-04-21T20:15:00+03:00

2025-04-21T20:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Финансовая помощь пострадавшим от обстрелов жителям России должна оказываться столько раз, сколько это потребуется, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наступление неоднократно ситуаций, связанных с тем, что человек нуждается в поддержке, - в этом случае эта поддержка должна быть оказана столько раз, сколько потребуют обстоятельства. Обязательно это проработаем", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.Глава белгородского Краснояружского района Виталий Кутоманов попросил Путина рассмотреть вопрос новых выплат жителям, которые уже ранее получали их в 2024 году.

https://ria.ru/20250421/putin-2012595989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин