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Путин призвал помогать пострадавшим от обстрелов сколько потребуется - РИА Новости, 21.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:15 21.04.2025 (обновлено: 20:18 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin-2012607973.html
Путин призвал помогать пострадавшим от обстрелов сколько потребуется
Путин призвал помогать пострадавшим от обстрелов сколько потребуется - РИА Новости, 21.04.2025
Путин призвал помогать пострадавшим от обстрелов сколько потребуется
Финансовая помощь пострадавшим от обстрелов жителям России должна оказываться столько раз, сколько это потребуется, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:15:00+03:00
2025-04-21T20:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Финансовая помощь пострадавшим от обстрелов жителям России должна оказываться столько раз, сколько это потребуется, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наступление неоднократно ситуаций, связанных с тем, что человек нуждается в поддержке, - в этом случае эта поддержка должна быть оказана столько раз, сколько потребуют обстоятельства. Обязательно это проработаем", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.Глава белгородского Краснояружского района Виталий Кутоманов попросил Путина рассмотреть вопрос новых выплат жителям, которые уже ранее получали их в 2024 году.
https://ria.ru/20250421/putin-2012595989.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин призвал помогать пострадавшим от обстрелов сколько потребуется

Путин: финпомощь пострадавшим от обстрелов надо оказывать сколько потребуется

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований
Президент Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Финансовая помощь пострадавшим от обстрелов жителям России должна оказываться столько раз, сколько это потребуется, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Наступление неоднократно ситуаций, связанных с тем, что человек нуждается в поддержке, - в этом случае эта поддержка должна быть оказана столько раз, сколько потребуют обстоятельства. Обязательно это проработаем", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
Глава белгородского Краснояружского района Виталий Кутоманов попросил Путина рассмотреть вопрос новых выплат жителям, которые уже ранее получали их в 2024 году.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Путин поблагодарил жителей приграничных регионов за мужество и героизм
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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