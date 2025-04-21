https://ria.ru/20250421/putin-2012607579.html

Путин передал привет 76-й десантно-штурмовой дивизии

Путин передал привет 76-й десантно-штурмовой дивизии - РИА Новости, 21.04.2025

Путин передал привет 76-й десантно-штурмовой дивизии

Президент России Владимир Путин передал привет 76-й десантно-штурмовой дивизии, отметив, что бойцы воюют результативно и героически. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T20:12:00+03:00

2025-04-21T20:12:00+03:00

2025-04-21T20:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

новосергиевский район

оренбургская область

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал привет 76-й десантно-штурмовой дивизии, отметив, что бойцы воюют результативно и героически. Среди участников встречи президента с главами муниципальных образований субъектов России в понедельник был Герой России, глава Новосергиевского района Оренбургской области Нурсултан Муссагалиев, который служил в 104-м десантно-штурмовом полку в 76-й десантно-штурмовой дивизии. "Прежде всего хочу попросить передать вашим товарищам боевым из 76-й десантно-штурмовой дивизии, вы наверняка с ними в контакте остаетесь, самые наилучшие пожелания. Практически каждый день я слышу о 76-й десантно-штурмовой дивизии: сделали то-то, прошли там-то столько-то, сделали вот так, обошли вот это, сделали что-то, штурмовали. Практически каждый день. Это о чем говорит? О том, что воюют достойно, дерзко, результативно и героически", - сказал Путин. "Как было заведено со времен "дяди Васи", так и до сегодняшнего дня и происходит", - добавил Путин и отметил, что сохраняются лучшие традиции.

https://ria.ru/20250301/podvig-2002445778.html

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новосергиевский район

оренбургская область

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Наталья Макарова

россия, новосергиевский район, оренбургская область, владимир путин