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Путин передал привет 76-й десантно-штурмовой дивизии - РИА Новости, 21.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:12 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/putin-2012607579.html
Путин передал привет 76-й десантно-штурмовой дивизии
Путин передал привет 76-й десантно-штурмовой дивизии - РИА Новости, 21.04.2025
Путин передал привет 76-й десантно-штурмовой дивизии
Президент России Владимир Путин передал привет 76-й десантно-штурмовой дивизии, отметив, что бойцы воюют результативно и героически. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:12:00+03:00
2025-04-21T20:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
новосергиевский район
оренбургская область
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал привет 76-й десантно-штурмовой дивизии, отметив, что бойцы воюют результативно и героически. Среди участников встречи президента с главами муниципальных образований субъектов России в понедельник был Герой России, глава Новосергиевского района Оренбургской области Нурсултан Муссагалиев, который служил в 104-м десантно-штурмовом полку в 76-й десантно-штурмовой дивизии. "Прежде всего хочу попросить передать вашим товарищам боевым из 76-й десантно-штурмовой дивизии, вы наверняка с ними в контакте остаетесь, самые наилучшие пожелания. Практически каждый день я слышу о 76-й десантно-штурмовой дивизии: сделали то-то, прошли там-то столько-то, сделали вот так, обошли вот это, сделали что-то, штурмовали. Практически каждый день. Это о чем говорит? О том, что воюют достойно, дерзко, результативно и героически", - сказал Путин. "Как было заведено со времен "дяди Васи", так и до сегодняшнего дня и происходит", - добавил Путин и отметил, что сохраняются лучшие традиции.
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россия
новосергиевский район
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россия, новосергиевский район, оренбургская область, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Новосергиевский район, Оренбургская область, Владимир Путин
Путин передал привет 76-й десантно-штурмовой дивизии

Путин заявил, что 76-я десантно-штурмовая дивизия воюет результативно

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований
Президент Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Президент Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал привет 76-й десантно-штурмовой дивизии, отметив, что бойцы воюют результативно и героически.
Среди участников встречи президента с главами муниципальных образований субъектов России в понедельник был Герой России, глава Новосергиевского района Оренбургской области Нурсултан Муссагалиев, который служил в 104-м десантно-штурмовом полку в 76-й десантно-штурмовой дивизии.
«
"Прежде всего хочу попросить передать вашим товарищам боевым из 76-й десантно-штурмовой дивизии, вы наверняка с ними в контакте остаетесь, самые наилучшие пожелания. Практически каждый день я слышу о 76-й десантно-штурмовой дивизии: сделали то-то, прошли там-то столько-то, сделали вот так, обошли вот это, сделали что-то, штурмовали. Практически каждый день. Это о чем говорит? О том, что воюют достойно, дерзко, результативно и героически", - сказал Путин.
"Как было заведено со времен "дяди Васи", так и до сегодняшнего дня и происходит", - добавил Путин и отметил, что сохраняются лучшие традиции.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияНовосергиевский районОренбургская областьВладимир Путин
 
 
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