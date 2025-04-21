Путин передал привет 76-й десантно-штурмовой дивизии
Путин заявил, что 76-я десантно-штурмовая дивизия воюет результативно
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований
Президент Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал привет 76-й десантно-штурмовой дивизии, отметив, что бойцы воюют результативно и героически.
Среди участников встречи президента с главами муниципальных образований субъектов России в понедельник был Герой России, глава Новосергиевского района Оренбургской области Нурсултан Муссагалиев, который служил в 104-м десантно-штурмовом полку в 76-й десантно-штурмовой дивизии.
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"Прежде всего хочу попросить передать вашим товарищам боевым из 76-й десантно-штурмовой дивизии, вы наверняка с ними в контакте остаетесь, самые наилучшие пожелания. Практически каждый день я слышу о 76-й десантно-штурмовой дивизии: сделали то-то, прошли там-то столько-то, сделали вот так, обошли вот это, сделали что-то, штурмовали. Практически каждый день. Это о чем говорит? О том, что воюют достойно, дерзко, результативно и героически", - сказал Путин.
"Как было заведено со времен "дяди Васи", так и до сегодняшнего дня и происходит", - добавил Путин и отметил, что сохраняются лучшие традиции.