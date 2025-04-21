https://ria.ru/20250421/putin-2012607258.html

Разговор Путина с президентом Бразилии прерывался пять раз

Разговор Путина с президентом Бразилии прерывался пять раз - РИА Новости, 21.04.2025

Разговор Путина с президентом Бразилии прерывался пять раз

Президент России Владимир Путин сообщил, что его телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой прерывался пять раз по техническим... РИА Новости, 21.04.2025

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политика

россия

бразилия

владимир путин

луис инасиу лула да силва

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что его телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой прерывался пять раз по техническим причинам. "Сейчас тут с президентом Бразилии разговаривал, ну, пять раз разговор прерывался по техническим причинам. И нужно было восстанавливать все. Сидел, ждал, только начинали разговаривать - опять прерывается", - сказал глава государства в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ. Путин добавил, что его рабочий график "ползет вправо" по разным причинам.

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политика, россия, бразилия, владимир путин, луис инасиу лула да силва