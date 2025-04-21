https://ria.ru/20250421/putin-2012606455.html

Путин назвал малые города приоритетом власти

Путин назвал малые города приоритетом власти - РИА Новости, 21.04.2025

Путин назвал малые города приоритетом власти

Малые города России безусловно находятся в числе приоритетов власти, нельзя допустить обезлюдения территорий, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T20:03:00+03:00

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россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Малые города России безусловно находятся в числе приоритетов власти, нельзя допустить обезлюдения территорий, сообщил президент России Владимир Путин. "В такой стране, как Россия, с колоссальной ее территорией, мы должны действовать более гибко, более тонко и ни в коем случаев не допустить обезлюдивания территорий. У нас простая задача, поэтому малые города безусловно тоже в числе наших приоритетов", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

https://ria.ru/20250214/sevastopol-1999394301.html

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россия, владимир путин, общество