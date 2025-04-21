https://ria.ru/20250421/putin-2012606455.html
Путин назвал малые города приоритетом власти
Путин назвал малые города приоритетом власти - РИА Новости, 21.04.2025
Путин назвал малые города приоритетом власти
Малые города России безусловно находятся в числе приоритетов власти, нельзя допустить обезлюдения территорий, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:03:00+03:00
2025-04-21T20:03:00+03:00
2025-04-21T20:10:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Малые города России безусловно находятся в числе приоритетов власти, нельзя допустить обезлюдения территорий, сообщил президент России Владимир Путин. "В такой стране, как Россия, с колоссальной ее территорией, мы должны действовать более гибко, более тонко и ни в коем случаев не допустить обезлюдивания территорий. У нас простая задача, поэтому малые города безусловно тоже в числе наших приоритетов", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин назвал малые города приоритетом власти
Путин: малые города России находятся в числе приоритетов власти