Рейтинг@Mail.ru
Путин поддержал идею о страховых выплатах бойцам отрядов "Орлан" и "Барс" - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:57 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/putin-2012605073.html
Путин поддержал идею о страховых выплатах бойцам отрядов "Орлан" и "Барс"
Путин поддержал идею о страховых выплатах бойцам отрядов "Орлан" и "Барс" - РИА Новости, 21.04.2025
Путин поддержал идею о страховых выплатах бойцам отрядов "Орлан" и "Барс"
Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы белгородского Краснояружского района Виталия Кутоманова ввести государственные страховые выплаты в... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T19:57:00+03:00
2025-04-21T19:57:00+03:00
общество
россия
украина
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746463684_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_48cb6f95cdb1d5f9481e5d262c22092a.jpg
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы белгородского Краснояружского района Виталия Кутоманова ввести государственные страховые выплаты в случае гибели или ранения бойцов отрядов "Орлан", "Барс" и госслужащих. В ходе встречи президента РФ с главами муниципальных образований Кутоманов доложил, что во время ударов со стороны Украины погибли два бойца подразделения "Орлан", восемь были ранены. Кроме того, погибли четыре муниципальных служащих и 16 ранены. Он обратился к президенту с просьбой рассмотреть вопрос введения страховых выплат бойцам и приравнять выплаты государственным служащим за гибель или ранение, как для коллег, которые работают в новых регионах. "Что касается вот "БАРСов" и других подразделений подобного рода, ну, конечно, если там что-то еще не работает, обязательно это сделаем так, чтобы все функционировало, и чтобы все эти льготы, ну, льготные выплаты распространялись и на эту категорию наших ребят, которые защищают и свои собственные регионы, и Россию в целом", - сказал президент. Касаясь выплат в случае гибели или получения ранений сотрудниками муниципальных учреждений, Путин отметил, что, если такие выплаты предусмотрены для прикомандированных на новые территории, то и сотрудники, работающие в приграничных районах, также рискуют и должны иметь равные права. "Здесь в правах все должны быть равны. Все для этого сделаем", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20250421/putin-2012603929.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746463684_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_0b1e3a3148ad5aaf099a2098a000b07f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, украина, владимир путин
Общество, Россия, Украина, Владимир Путин
Путин поддержал идею о страховых выплатах бойцам отрядов "Орлан" и "Барс"

Путин поддержал предложение о страховых выплатах бойцам отрядов "Орлан" и "Барс"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы белгородского Краснояружского района Виталия Кутоманова ввести государственные страховые выплаты в случае гибели или ранения бойцов отрядов "Орлан", "Барс" и госслужащих.
В ходе встречи президента РФ с главами муниципальных образований Кутоманов доложил, что во время ударов со стороны Украины погибли два бойца подразделения "Орлан", восемь были ранены. Кроме того, погибли четыре муниципальных служащих и 16 ранены. Он обратился к президенту с просьбой рассмотреть вопрос введения страховых выплат бойцам и приравнять выплаты государственным служащим за гибель или ранение, как для коллег, которые работают в новых регионах.
"Что касается вот "БАРСов" и других подразделений подобного рода, ну, конечно, если там что-то еще не работает, обязательно это сделаем так, чтобы все функционировало, и чтобы все эти льготы, ну, льготные выплаты распространялись и на эту категорию наших ребят, которые защищают и свои собственные регионы, и Россию в целом", - сказал президент.
Касаясь выплат в случае гибели или получения ранений сотрудниками муниципальных учреждений, Путин отметил, что, если такие выплаты предусмотрены для прикомандированных на новые территории, то и сотрудники, работающие в приграничных районах, также рискуют и должны иметь равные права.
"Здесь в правах все должны быть равны. Все для этого сделаем", - подчеркнул президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Путин призвал не относиться формально к увековечиванию имен героев
Вчера, 19:52
 
ОбществоРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала