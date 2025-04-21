https://ria.ru/20250421/putin-2012605073.html

Путин поддержал идею о страховых выплатах бойцам отрядов "Орлан" и "Барс"

Путин поддержал идею о страховых выплатах бойцам отрядов "Орлан" и "Барс" - РИА Новости, 21.04.2025

Путин поддержал идею о страховых выплатах бойцам отрядов "Орлан" и "Барс"

Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы белгородского Краснояружского района Виталия Кутоманова ввести государственные страховые выплаты в... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T19:57:00+03:00

2025-04-21T19:57:00+03:00

2025-04-21T19:57:00+03:00

общество

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы белгородского Краснояружского района Виталия Кутоманова ввести государственные страховые выплаты в случае гибели или ранения бойцов отрядов "Орлан", "Барс" и госслужащих. В ходе встречи президента РФ с главами муниципальных образований Кутоманов доложил, что во время ударов со стороны Украины погибли два бойца подразделения "Орлан", восемь были ранены. Кроме того, погибли четыре муниципальных служащих и 16 ранены. Он обратился к президенту с просьбой рассмотреть вопрос введения страховых выплат бойцам и приравнять выплаты государственным служащим за гибель или ранение, как для коллег, которые работают в новых регионах. "Что касается вот "БАРСов" и других подразделений подобного рода, ну, конечно, если там что-то еще не работает, обязательно это сделаем так, чтобы все функционировало, и чтобы все эти льготы, ну, льготные выплаты распространялись и на эту категорию наших ребят, которые защищают и свои собственные регионы, и Россию в целом", - сказал президент. Касаясь выплат в случае гибели или получения ранений сотрудниками муниципальных учреждений, Путин отметил, что, если такие выплаты предусмотрены для прикомандированных на новые территории, то и сотрудники, работающие в приграничных районах, также рискуют и должны иметь равные права. "Здесь в правах все должны быть равны. Все для этого сделаем", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20250421/putin-2012603929.html

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общество, россия, украина, владимир путин