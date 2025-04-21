https://ria.ru/20250421/putin-2012604780.html

Путин рассказал, почему его график "ползет вправо"

Путин рассказал, почему его график "ползет вправо" - РИА Новости, 21.04.2025

Путин рассказал, почему его график "ползет вправо"

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его график "ползет вправо" по разным причинам. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T19:56:00+03:00

2025-04-21T19:56:00+03:00

2025-04-21T19:56:00+03:00

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его график "ползет вправо" по разным причинам. "По разным причинам, как мы говорим, график "ползет вправо". Я тоже с удовольствием еще и еще поговорил с вами, потому что это полезно", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ. Он поблагодарил участников встречи за их отношение ко времени главы государства.

https://ria.ru/20250421/putin-2012507943.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин