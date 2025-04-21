https://ria.ru/20250421/putin-2012604780.html
Путин рассказал, почему его график "ползет вправо"
Путин рассказал, почему его график "ползет вправо" - РИА Новости, 21.04.2025
Путин рассказал, почему его график "ползет вправо"
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его график "ползет вправо" по разным причинам. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T19:56:00+03:00
2025-04-21T19:56:00+03:00
2025-04-21T19:56:00+03:00
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его график "ползет вправо" по разным причинам. "По разным причинам, как мы говорим, график "ползет вправо". Я тоже с удовольствием еще и еще поговорил с вами, потому что это полезно", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ. Он поблагодарил участников встречи за их отношение ко времени главы государства.
https://ria.ru/20250421/putin-2012507943.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, почему его график "ползет вправо"
Путин рассказал, что его график ползет вправо по разным причинам