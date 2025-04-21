https://ria.ru/20250421/putin-2012604632.html

Путин призвал воспитывать детей на примере подвигов защитников Отечества

Путин призвал воспитывать детей на примере подвигов защитников Отечества - РИА Новости, 21.04.2025

Путин призвал воспитывать детей на примере подвигов защитников Отечества

Воспитание российских детей на примере подвигов защитников Отечества является самым главным оружием России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T19:55:00+03:00

2025-04-21T19:55:00+03:00

2025-04-21T19:55:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Воспитание российских детей на примере подвигов защитников Отечества является самым главным оружием России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Именно на этом нужно воспитывать поколения сегодняшнее и будущее… Вот из этого складывается надёга родины на будущее, из этого как раз и вырастает наше отношение к Отечеству. Причем во всех возрастных группах. Это главная крепость, самое главное оружие наше в обеспечении будущего России", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

https://ria.ru/20250306/putin-2003470734.html

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общество, россия, владимир путин