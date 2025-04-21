https://ria.ru/20250421/putin-2012604099.html

Путин пообещал мэру Иркутска делать все для развития города

Путин пообещал мэру Иркутска делать все для развития города - РИА Новости, 21.04.2025

Путин пообещал мэру Иркутска делать все для развития города

Президент России Владимир Путин пообещал мэру Иркутска Руслану Болотову делать все для развития города. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T18:50:00+03:00

2025-04-21T18:50:00+03:00

2025-04-21T19:53:00+03:00

иркутск

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал мэру Иркутска Руслану Болотову делать все для развития города. "Все, что нужно будет делать для того, чтобы помочь обеспечить вам развитие Иркутска и реализацию стратегии, которая является результатом, конечно, вашей работы прежде всего, ну, и депутатского корпуса местного - это напрямую работа, которая была связана с контактами с людьми, с ожиданиями людей. Это очень важно", - сказал глава государства в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ. Также Путин пожелал мэру Иркутска успехов.

https://ria.ru/20250421/putin-2012600920.html

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иркутск, россия, владимир путин, политика