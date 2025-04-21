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Путин призвал не относиться формально к увековечиванию имен героев - РИА Новости, 21.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:52 21.04.2025 (обновлено: 19:55 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin-2012603929.html
Путин призвал не относиться формально к увековечиванию имен героев
Путин призвал не относиться формально к увековечиванию имен героев - РИА Новости, 21.04.2025
Путин призвал не относиться формально к увековечиванию имен героев
Работа по увековечиванию имён героев не должна быть забюрокрачена, она должна идти от сердца, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T19:52:00+03:00
2025-04-21T19:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Работа по увековечиванию имён героев не должна быть забюрокрачена, она должна идти от сердца, заявил президент России Владимир Путин. "Единственное, о чем прошу… чтобы это (увековечивание имен героев - ред.) не забюрократилось, чтобы не было: инструкция, первое, второе, третье, четвертое… это должно идти от сердца, от понимания важности этой работы. Не перед теми людьми, которых уже нет, им все равно, для нас с вами это нужно, для наших детей, наших внуков, для будущих поколений. Это чрезвычайно важная вещь, так и будем к ней относиться", - сказал он на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.
https://ria.ru/20250306/putin-2003491990.html
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общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал не относиться формально к увековечиванию имен героев

Путин заявил, что работа по увековечиванию имен героев должна идти от сердца

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Работа по увековечиванию имён героев не должна быть забюрокрачена, она должна идти от сердца, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Единственное, о чем прошу… чтобы это (увековечивание имен героев - ред.) не забюрократилось, чтобы не было: инструкция, первое, второе, третье, четвертое… это должно идти от сердца, от понимания важности этой работы. Не перед теми людьми, которых уже нет, им все равно, для нас с вами это нужно, для наших детей, наших внуков, для будущих поколений. Это чрезвычайно важная вещь, так и будем к ней относиться", - сказал он на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Путин: память о героях специальной военной операции нужно сохранять на века
6 марта, 19:42
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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