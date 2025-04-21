https://ria.ru/20250421/putin-2012603929.html

Путин призвал не относиться формально к увековечиванию имен героев

Путин призвал не относиться формально к увековечиванию имен героев - РИА Новости, 21.04.2025

Путин призвал не относиться формально к увековечиванию имен героев

Работа по увековечиванию имён героев не должна быть забюрокрачена, она должна идти от сердца, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T19:52:00+03:00

2025-04-21T19:52:00+03:00

2025-04-21T19:55:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Работа по увековечиванию имён героев не должна быть забюрокрачена, она должна идти от сердца, заявил президент России Владимир Путин. "Единственное, о чем прошу… чтобы это (увековечивание имен героев - ред.) не забюрократилось, чтобы не было: инструкция, первое, второе, третье, четвертое… это должно идти от сердца, от понимания важности этой работы. Не перед теми людьми, которых уже нет, им все равно, для нас с вами это нужно, для наших детей, наших внуков, для будущих поколений. Это чрезвычайно важная вещь, так и будем к ней относиться", - сказал он на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

https://ria.ru/20250306/putin-2003491990.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин