https://ria.ru/20250421/putin-2012602180.html

Путин подписал закон об аренде самолетов для международных перевозок

Путин подписал закон об аренде самолетов для международных перевозок - РИА Новости, 21.04.2025

Путин подписал закон об аренде самолетов для международных перевозок

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается возможность аренды гражданского воздушного судна с экипажем для осуществления... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T19:46:00+03:00

2025-04-21T19:46:00+03:00

2025-04-21T19:56:00+03:00

россия

владимир путин

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849072501_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_5acc84587f097cb200a3cdc30b4fac35.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается возможность аренды гражданского воздушного судна с экипажем для осуществления международных перевозок, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Также установлены требования к договору аренды между эксплуатантом и иностранным авиационным предприятием, выступающими в качестве арендатора или арендодателя. Кроме того, согласно закону, Росавиация наделяется полномочием принимать решение о выдаче сертификата летной годности на гражданское воздушное судно. Предусмотрено, что порядок подтверждения соответствия судна утвержденной типовой конструкции, форма сертификата летной годности и порядок его оформления устанавливаются федеральными авиационными правилами, которые утверждаются министерством транспорта РФ. По мнению сенаторов, закон будет способствовать расширению парка судов для международных воздушных перевозок, снижению издержек отечественных перевозчиков, а также защите прав и интересов пассажиров.

https://ria.ru/20250411/lavrov-2010644641.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика