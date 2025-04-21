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Путин подписал закон об аренде самолетов для международных перевозок - РИА Новости, 21.04.2025
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19:46 21.04.2025 (обновлено: 19:56 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin-2012602180.html
Путин подписал закон об аренде самолетов для международных перевозок
Путин подписал закон об аренде самолетов для международных перевозок - РИА Новости, 21.04.2025
Путин подписал закон об аренде самолетов для международных перевозок
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается возможность аренды гражданского воздушного судна с экипажем для осуществления... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T19:46:00+03:00
2025-04-21T19:56:00+03:00
россия
владимир путин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
экономика
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается возможность аренды гражданского воздушного судна с экипажем для осуществления международных перевозок, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Также установлены требования к договору аренды между эксплуатантом и иностранным авиационным предприятием, выступающими в качестве арендатора или арендодателя. Кроме того, согласно закону, Росавиация наделяется полномочием принимать решение о выдаче сертификата летной годности на гражданское воздушное судно. Предусмотрено, что порядок подтверждения соответствия судна утвержденной типовой конструкции, форма сертификата летной годности и порядок его оформления устанавливаются федеральными авиационными правилами, которые утверждаются министерством транспорта РФ. По мнению сенаторов, закон будет способствовать расширению парка судов для международных воздушных перевозок, снижению издержек отечественных перевозчиков, а также защите прав и интересов пассажиров.
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россия, владимир путин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика
Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Экономика
Путин подписал закон об аренде самолетов для международных перевозок

Путин подписал закон о лизинге самолетов с экипажами для международных перевозок

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается возможность аренды гражданского воздушного судна с экипажем для осуществления международных перевозок, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Также установлены требования к договору аренды между эксплуатантом и иностранным авиационным предприятием, выступающими в качестве арендатора или арендодателя.
Кроме того, согласно закону, Росавиация наделяется полномочием принимать решение о выдаче сертификата летной годности на гражданское воздушное судно. Предусмотрено, что порядок подтверждения соответствия судна утвержденной типовой конструкции, форма сертификата летной годности и порядок его оформления устанавливаются федеральными авиационными правилами, которые утверждаются министерством транспорта РФ.
По мнению сенаторов, закон будет способствовать расширению парка судов для международных воздушных перевозок, снижению издержек отечественных перевозчиков, а также защите прав и интересов пассажиров.
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