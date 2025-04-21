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Мемориалы в память о героях СВО должны оставаться на века, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:45 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/putin-2012602005.html
Мемориалы в память о героях СВО должны оставаться на века, заявил Путин
Мемориалы в память о героях СВО должны оставаться на века, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025
Мемориалы в память о героях СВО должны оставаться на века, заявил Путин
Мемориалы в память о героях российской спецоперации должны оставаться на века, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T19:45:00+03:00
2025-04-21T19:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мемориалы в память о героях российской спецоперации должны оставаться на века, заявил президент России Владимир Путин. "Нужно, чтобы оставалось это на века. Здесь нужны и улицы, и школы именами героев называть, внедрять современные средства распространения информации о подвигах наших ребят, а их много, достаточно, и именно на этом нужно воспитывать поколение сегодняшнее и будущее", - сказал глава государства в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.
https://ria.ru/20250421/putin-2012601381.html
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общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Мемориалы в память о героях СВО должны оставаться на века, заявил Путин

Путин заявил, что мемориалы в честь героев спецоперации должны остаться на века

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мемориалы в память о героях российской спецоперации должны оставаться на века, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Нужно, чтобы оставалось это на века. Здесь нужны и улицы, и школы именами героев называть, внедрять современные средства распространения информации о подвигах наших ребят, а их много, достаточно, и именно на этом нужно воспитывать поколение сегодняшнее и будущее", - сказал глава государства в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Путин считает чрезвычайно важным сохранять память о героях спецоперации
Вчера, 19:41
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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