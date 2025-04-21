https://ria.ru/20250421/putin-2012602005.html
Мемориалы в память о героях СВО должны оставаться на века, заявил Путин
Мемориалы в память о героях СВО должны оставаться на века, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025
Мемориалы в память о героях СВО должны оставаться на века, заявил Путин
Мемориалы в память о героях российской спецоперации должны оставаться на века, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T19:45:00+03:00
2025-04-21T19:45:00+03:00
2025-04-21T19:45:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мемориалы в память о героях российской спецоперации должны оставаться на века, заявил президент России Владимир Путин. "Нужно, чтобы оставалось это на века. Здесь нужны и улицы, и школы именами героев называть, внедрять современные средства распространения информации о подвигах наших ребят, а их много, достаточно, и именно на этом нужно воспитывать поколение сегодняшнее и будущее", - сказал глава государства в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.
https://ria.ru/20250421/putin-2012601381.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Мемориалы в память о героях СВО должны оставаться на века, заявил Путин
Путин заявил, что мемориалы в честь героев спецоперации должны остаться на века