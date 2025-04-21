https://ria.ru/20250421/putin-2012602005.html

Мемориалы в память о героях СВО должны оставаться на века, заявил Путин

Мемориалы в память о героях СВО должны оставаться на века, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025

Мемориалы в память о героях СВО должны оставаться на века, заявил Путин

Мемориалы в память о героях российской спецоперации должны оставаться на века, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T19:45:00+03:00

2025-04-21T19:45:00+03:00

2025-04-21T19:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012550212_609:0:2513:1071_1920x0_80_0_0_0300a1cf280c1800a338a10de08e7d7f.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мемориалы в память о героях российской спецоперации должны оставаться на века, заявил президент России Владимир Путин. "Нужно, чтобы оставалось это на века. Здесь нужны и улицы, и школы именами героев называть, внедрять современные средства распространения информации о подвигах наших ребят, а их много, достаточно, и именно на этом нужно воспитывать поколение сегодняшнее и будущее", - сказал глава государства в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.

https://ria.ru/20250421/putin-2012601381.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин