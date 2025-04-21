Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:41 21.04.2025 (обновлено: 20:16 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin-2012601622.html
Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение
Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение - РИА Новости, 21.04.2025
Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение
Президент Владимир Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение. Основные тезисы: РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T19:41:00+03:00
2025-04-21T20:16:00+03:00
политика
россия
владимир путин
донбасс
новороссия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012602352_0:199:3101:1943_1920x0_80_0_0_f43d40a02eae75d862ec290dab821a3a.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение. Основные тезисы:&quot;Там только одним занимались: выкачивали ресурсы и деньги из этих территорий и людей. Деньги тырили, извините за простоту выражения, их и хранят до сих пор на банковских счетах за рубежом. Поэтому и такое желание сотрудничать и все отдать на откуп своим спонсорам. Они борются не за интересы народа, они борются за свои капиталы, которые украли у украинского народа, вытащили за рубеж, — и все. Они там на этих деньгах как на крюке сидят. Если бы хотели что-то вякнуть, никогда себе этого не позволят, потому что речь идет о миллиардных счетах. Но до сих пор продолжают воровать&quot;.О героях СВО&quot;Именно на этом нужно воспитывать поколение сегодняшнее и будущее. &lt;…&gt; Вот из этого складывается надега родины на будущее, из этого как раз и вырастает наше отношение к отечеству. Причем во всех возрастных группах. Это главная крепость, самое главное оружие наше в обеспечении будущего России&quot;.&quot;Нужно, чтобы оставалось это на века. Здесь нужны и улицы, и школы именами героев называть, внедрять современные средства распространения информации о подвигах наших ребят, а их много, достаточно — и именно на этом нужно воспитывать поколение сегодняшнее и будущее&quot;.На встрече с главами муниципальных образований субъектов России Путин отметил, что мужество, героизм и стойкость россиян во все времена были залогом существования самой страны, но не все из тех, кто пытается покушаться на целостность, независимость и суверенитет России, это понимают.
https://ria.ru/20250421/putin--2012552703.html
россия
донбасс
новороссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012602352_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_e37cd6029a57a48da41cf213ca6e38b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, донбасс, новороссия, украина
Политика, Россия, Владимир Путин, Донбасс, Новороссия, Украина

Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований
Президент Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение. Основные тезисы:
  • никто не сомневается в том, что победа будет за Россией;
  • с провалом попыток нанести поражение на поле боя на Западе приходит осознание, что залогом существования России является мужество граждан;
  • западное вооружение, поставленное Украине, постоянно оказывается на черном рынке;
  • киевский режим борется за капиталы, которые он украл у украинского народа, — отсюда и желание сотрудничать со спонсорами:
«

"Там только одним занимались: выкачивали ресурсы и деньги из этих территорий и людей. Деньги тырили, извините за простоту выражения, их и хранят до сих пор на банковских счетах за рубежом. Поэтому и такое желание сотрудничать и все отдать на откуп своим спонсорам. Они борются не за интересы народа, они борются за свои капиталы, которые украли у украинского народа, вытащили за рубеж, — и все. Они там на этих деньгах как на крюке сидят. Если бы хотели что-то вякнуть, никогда себе этого не позволят, потому что речь идет о миллиардных счетах. Но до сих пор продолжают воровать".

Президент России Владимир Путин во время встречи со студентами МГТУ им. Н.Э Баумана
Владимир Путин
президент России
  • глава государства поблагодарил жителей приграничных регионов за мужество, героизм и стойкость;
  • власти будут делать все, чтобы поддержать жителей курского приграничья;
  • президент подчеркнул необходимость соблюдать сроки работ по восстановлению новых регионов;
  • финансовую помощь пострадавшим от обстрелов надо оказывать столько раз, сколько потребуется;
  • власти должны поддержать жителей новых регионов, которые своим решением выбрали войти в состав России.

О героях СВО

  • Путин рад появлению на всех уровнях власти людей с боевым опытом, особенно в новых регионах;
  • кадровая программа "Время героев" работает эффективно;
  • о бойцах СВО — это элита, это наш золотой фонд, им не страшно в руки страну передать;
  • участникам спецоперации, которые хотят продолжить работу в органах власти, нужно помогать получить необходимый опыт:
«

"Именно на этом нужно воспитывать поколение сегодняшнее и будущее. <…> Вот из этого складывается надега родины на будущее, из этого как раз и вырастает наше отношение к отечеству. Причем во всех возрастных группах. Это главная крепость, самое главное оружие наше в обеспечении будущего России".

Президент России Владимир Путин во время встречи со студентами МГТУ им. Н.Э Баумана
Владимир Путин
президент России
  • президент назвал тему увековечения памяти героев СВО чрезвычайно важной — это должно быть сделано широко;
  • мемориалы в честь героев спецоперации должны оставаться на века;
  • работа по увековечиванию имен героев не должна быть забюрокрачена, она должна идти от сердца;
  • воспитание на примере подвигов защитников отечества является самым главным оружием России;
  • Путин передал привет 76-й десантно-штурмовой дивизии, отметив, что бойцы воюют результативно и героически.
«

"Нужно, чтобы оставалось это на века. Здесь нужны и улицы, и школы именами героев называть, внедрять современные средства распространения информации о подвигах наших ребят, а их много, достаточно — и именно на этом нужно воспитывать поколение сегодняшнее и будущее".

Президент России Владимир Путин во время встречи со студентами МГТУ им. Н.Э Баумана
Владимир Путин
президент России
На встрече с главами муниципальных образований субъектов России Путин отметил, что мужество, героизм и стойкость россиян во все времена были залогом существования самой страны, но не все из тех, кто пытается покушаться на целостность, независимость и суверенитет России, это понимают.
Комментарий Путина по пасхальному перемирию и ударам по объектам гражданской инфраструктуры - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Россия проанализирует опыт введения пасхального перемирия, заявил Путин
Вчера, 16:42
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДонбассНовороссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала