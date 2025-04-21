Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение
- никто не сомневается в том, что победа будет за Россией;
- с провалом попыток нанести поражение на поле боя на Западе приходит осознание, что залогом существования России является мужество граждан;
- западное вооружение, поставленное Украине, постоянно оказывается на черном рынке;
- киевский режим борется за капиталы, которые он украл у украинского народа, — отсюда и желание сотрудничать со спонсорами:
"Там только одним занимались: выкачивали ресурсы и деньги из этих территорий и людей. Деньги тырили, извините за простоту выражения, их и хранят до сих пор на банковских счетах за рубежом. Поэтому и такое желание сотрудничать и все отдать на откуп своим спонсорам. Они борются не за интересы народа, они борются за свои капиталы, которые украли у украинского народа, вытащили за рубеж, — и все. Они там на этих деньгах как на крюке сидят. Если бы хотели что-то вякнуть, никогда себе этого не позволят, потому что речь идет о миллиардных счетах. Но до сих пор продолжают воровать".
- глава государства поблагодарил жителей приграничных регионов за мужество, героизм и стойкость;
- власти будут делать все, чтобы поддержать жителей курского приграничья;
- президент подчеркнул необходимость соблюдать сроки работ по восстановлению новых регионов;
- финансовую помощь пострадавшим от обстрелов надо оказывать столько раз, сколько потребуется;
- власти должны поддержать жителей новых регионов, которые своим решением выбрали войти в состав России.
О героях СВО
- Путин рад появлению на всех уровнях власти людей с боевым опытом, особенно в новых регионах;
- кадровая программа "Время героев" работает эффективно;
- о бойцах СВО — это элита, это наш золотой фонд, им не страшно в руки страну передать;
- участникам спецоперации, которые хотят продолжить работу в органах власти, нужно помогать получить необходимый опыт:
"Именно на этом нужно воспитывать поколение сегодняшнее и будущее. <…> Вот из этого складывается надега родины на будущее, из этого как раз и вырастает наше отношение к отечеству. Причем во всех возрастных группах. Это главная крепость, самое главное оружие наше в обеспечении будущего России".
- президент назвал тему увековечения памяти героев СВО чрезвычайно важной — это должно быть сделано широко;
- мемориалы в честь героев спецоперации должны оставаться на века;
- работа по увековечиванию имен героев не должна быть забюрокрачена, она должна идти от сердца;
- воспитание на примере подвигов защитников отечества является самым главным оружием России;
- Путин передал привет 76-й десантно-штурмовой дивизии, отметив, что бойцы воюют результативно и героически.
"Нужно, чтобы оставалось это на века. Здесь нужны и улицы, и школы именами героев называть, внедрять современные средства распространения информации о подвигах наших ребят, а их много, достаточно — и именно на этом нужно воспитывать поколение сегодняшнее и будущее".