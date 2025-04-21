https://ria.ru/20250421/putin-2012601622.html

Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение

Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение - РИА Новости, 21.04.2025

Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение

Президент Владимир Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение. Основные тезисы: РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T19:41:00+03:00

2025-04-21T19:41:00+03:00

2025-04-21T20:16:00+03:00

политика

россия

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донбасс

новороссия

украина

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение. Основные тезисы:"Там только одним занимались: выкачивали ресурсы и деньги из этих территорий и людей. Деньги тырили, извините за простоту выражения, их и хранят до сих пор на банковских счетах за рубежом. Поэтому и такое желание сотрудничать и все отдать на откуп своим спонсорам. Они борются не за интересы народа, они борются за свои капиталы, которые украли у украинского народа, вытащили за рубеж, — и все. Они там на этих деньгах как на крюке сидят. Если бы хотели что-то вякнуть, никогда себе этого не позволят, потому что речь идет о миллиардных счетах. Но до сих пор продолжают воровать".О героях СВО"Именно на этом нужно воспитывать поколение сегодняшнее и будущее. <…> Вот из этого складывается надега родины на будущее, из этого как раз и вырастает наше отношение к отечеству. Причем во всех возрастных группах. Это главная крепость, самое главное оружие наше в обеспечении будущего России"."Нужно, чтобы оставалось это на века. Здесь нужны и улицы, и школы именами героев называть, внедрять современные средства распространения информации о подвигах наших ребят, а их много, достаточно — и именно на этом нужно воспитывать поколение сегодняшнее и будущее".На встрече с главами муниципальных образований субъектов России Путин отметил, что мужество, героизм и стойкость россиян во все времена были залогом существования самой страны, но не все из тех, кто пытается покушаться на целостность, независимость и суверенитет России, это понимают.

https://ria.ru/20250421/putin--2012552703.html

россия

донбасс

новороссия

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политика, россия, владимир путин, донбасс, новороссия, украина