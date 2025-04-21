https://ria.ru/20250421/putin-2012601381.html

Путин считает чрезвычайно важным сохранять память о героях спецоперации

Путин считает чрезвычайно важным сохранять память о героях спецоперации - РИА Новости, 21.04.2025

Путин считает чрезвычайно важным сохранять память о героях спецоперации

Президент России Владимир Путин назвал чрезвычайно важной тему увековечения памяти героев СВО и заявил, что это должно быть сделано широко. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T19:41:00+03:00

2025-04-21T19:41:00+03:00

2025-04-21T19:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал чрезвычайно важной тему увековечения памяти героев СВО и заявил, что это должно быть сделано широко."По поводу сохранения памяти… считаю это чрезвычайно важным. Это касается всех поколений защитников отечества и, конечно, тех, которые сейчас выполняют свой священный долг перед Родиной в наши дни… Это должно сделано быть широко современными возможностями, современными способами", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

https://ria.ru/20250421/putin-2012602005.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, общество