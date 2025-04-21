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Путин считает чрезвычайно важным сохранять память о героях спецоперации - РИА Новости, 21.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:41 21.04.2025 (обновлено: 19:49 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin-2012601381.html
Путин считает чрезвычайно важным сохранять память о героях спецоперации
Путин считает чрезвычайно важным сохранять память о героях спецоперации - РИА Новости, 21.04.2025
Путин считает чрезвычайно важным сохранять память о героях спецоперации
Президент России Владимир Путин назвал чрезвычайно важной тему увековечения памяти героев СВО и заявил, что это должно быть сделано широко. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T19:41:00+03:00
2025-04-21T19:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал чрезвычайно важной тему увековечения памяти героев СВО и заявил, что это должно быть сделано широко."По поводу сохранения памяти… считаю это чрезвычайно важным. Это касается всех поколений защитников отечества и, конечно, тех, которые сейчас выполняют свой священный долг перед Родиной в наши дни… Это должно сделано быть широко современными возможностями, современными способами", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
https://ria.ru/20250421/putin-2012602005.html
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владимир путин, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин считает чрезвычайно важным сохранять память о героях спецоперации

Путин назвал тему увековечения памяти героев СВО чрезвычайно важной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал чрезвычайно важной тему увековечения памяти героев СВО и заявил, что это должно быть сделано широко.
«
"По поводу сохранения памяти… считаю это чрезвычайно важным. Это касается всех поколений защитников отечества и, конечно, тех, которые сейчас выполняют свой священный долг перед Родиной в наши дни… Это должно сделано быть широко современными возможностями, современными способами", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Мемориалы в память о героях СВО должны оставаться на века, заявил Путин
Вчера, 19:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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