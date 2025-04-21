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Путин подписал закон о судебных разбирательствах без участия подсудимого
Путин подписал закон о судебных разбирательствах без участия подсудимого - РИА Новости, 21.04.2025
Путин подписал закон о судебных разбирательствах без участия подсудимого
Президент России Владимир Путин подписал закон о судебных разбирательствах без участия подсудимого за совершение ряда преступлений против безопасности России... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:27:00+03:00
2025-04-21T16:27:00+03:00
2025-04-21T19:39:00+03:00
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о судебных разбирательствах без участия подсудимого за совершение ряда преступлений против безопасности России из-за рубежа, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Допускается проведение судебного разбирательства без участия подсудимого – лица, уехавшего из страны и совершившего противоправное деяние. Закон коснется порядка 20 составов преступлений, среди которых публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны, распространение фейков о Вооруженных силах РФ и их дискредитация, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, реабилитация нацизма и другие.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон о судебных разбирательствах без участия подсудимого
Путин подписал закон о судах за преступления против безопасности России