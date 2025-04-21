https://ria.ru/20250421/putin-2012600920.html

Путин призвал поддержать жителей новых регионов

Путин призвал поддержать жителей новых регионов - РИА Новости, 21.04.2025

Путин призвал поддержать жителей новых регионов

Власти РФ должны поддержать жителей новых регионов, которые своим решением выбрали войти в состав России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T19:38:00+03:00

2025-04-21T19:38:00+03:00

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россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Власти РФ должны поддержать жителей новых регионов, которые своим решением выбрали войти в состав России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сейчас нам нужно думать о том, чтобы свой долг перед людьми выполнять, особенно перед теми, которые поддержали все, что связано с возвращением на свою историческую Родину - в Россию. Конечно, мы должны ответить им тем же, поддержать их", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

https://ria.ru/20250421/putin-2012600336.html

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Путин о программе социально-экономического развития Донбасса и Новороссии Путин о программе социально-экономического развития Донбасса и Новороссии 2025-04-21T19:38 true PT0M51S

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россия, владимир путин, днр, лнр