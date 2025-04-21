https://ria.ru/20250421/putin-2012600920.html
Путин призвал поддержать жителей новых регионов
Путин призвал поддержать жителей новых регионов - РИА Новости, 21.04.2025
Путин призвал поддержать жителей новых регионов
Власти РФ должны поддержать жителей новых регионов, которые своим решением выбрали войти в состав России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T19:38:00+03:00
2025-04-21T19:38:00+03:00
2025-04-21T20:10:00+03:00
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Власти РФ должны поддержать жителей новых регионов, которые своим решением выбрали войти в состав России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сейчас нам нужно думать о том, чтобы свой долг перед людьми выполнять, особенно перед теми, которые поддержали все, что связано с возвращением на свою историческую Родину - в Россию. Конечно, мы должны ответить им тем же, поддержать их", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
https://ria.ru/20250421/putin-2012600336.html
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Путин о программе социально-экономического развития Донбасса и Новороссии
Путин о программе социально-экономического развития Донбасса и Новороссии
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Россия, Владимир Путин, ДНР, ЛНР
Путин призвал поддержать жителей новых регионов
Путин: власти должны поддержать жителей новых регионов, вошедших в состав России