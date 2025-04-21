https://ria.ru/20250421/putin-2012600336.html

Прежние власти лишь "тырили" деньги из Донбасса и Новороссии, заявил Путин

Прежние власти лишь "тырили" деньги из Донбасса и Новороссии, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025

Прежние власти лишь "тырили" деньги из Донбасса и Новороссии, заявил Путин

Прежние власти лишь выкачивали ресурсы и "тырили" деньги из регионов Донбасса и Новороссии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T19:36:00+03:00

2025-04-21T19:36:00+03:00

2025-04-21T19:36:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Прежние власти лишь выкачивали ресурсы и "тырили" деньги из регионов Донбасса и Новороссии, заявил президент России Владимир Путин. "С 60-х годов ничего там (в Донбассе и Новороссии) не происходило, ничего не вкладывалось. Мы прекрасно теперь понимаем. Там только одним занимались - выкачивали ресурсы и деньги из этих территорий и из этих регионов. Деньги "тырили", извините за простоту выражения, и хранят их до сих пор на банковских счетах за рубежом", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

https://ria.ru/20250421/putin-2012599323.html

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донбасс, новороссия, россия, владимир путин