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Прежние власти лишь "тырили" деньги из Донбасса и Новороссии, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025
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19:36 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/putin-2012600336.html
Прежние власти лишь "тырили" деньги из Донбасса и Новороссии, заявил Путин
Прежние власти лишь "тырили" деньги из Донбасса и Новороссии, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025
Прежние власти лишь "тырили" деньги из Донбасса и Новороссии, заявил Путин
Прежние власти лишь выкачивали ресурсы и "тырили" деньги из регионов Донбасса и Новороссии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T19:36:00+03:00
2025-04-21T19:36:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Прежние власти лишь выкачивали ресурсы и "тырили" деньги из регионов Донбасса и Новороссии, заявил президент России Владимир Путин. "С 60-х годов ничего там (в Донбассе и Новороссии) не происходило, ничего не вкладывалось. Мы прекрасно теперь понимаем. Там только одним занимались - выкачивали ресурсы и деньги из этих территорий и из этих регионов. Деньги "тырили", извините за простоту выражения, и хранят их до сих пор на банковских счетах за рубежом", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
https://ria.ru/20250421/putin-2012599323.html
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донбасс, новороссия, россия, владимир путин
Донбасс, Новороссия, Россия, Владимир Путин
Прежние власти лишь "тырили" деньги из Донбасса и Новороссии, заявил Путин

Путин: прежние власти лишь выкачивали ресурсы из Донбасса и Новороссии

© РИА Новости / Илья ПиталевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Прежние власти лишь выкачивали ресурсы и "тырили" деньги из регионов Донбасса и Новороссии, заявил президент России Владимир Путин.
«
"С 60-х годов ничего там (в Донбассе и Новороссии) не происходило, ничего не вкладывалось. Мы прекрасно теперь понимаем. Там только одним занимались - выкачивали ресурсы и деньги из этих территорий и из этих регионов. Деньги "тырили", извините за простоту выражения, и хранят их до сих пор на банковских счетах за рубежом", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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ДонбассНовороссияРоссияВладимир Путин
 
 
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