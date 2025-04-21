https://ria.ru/20250421/putin-2012599323.html
Путин отметил провал попыток нанести России стратегическое поражение
Путин отметил провал попыток нанести России стратегическое поражение - РИА Новости, 21.04.2025
Путин отметил провал попыток нанести России стратегическое поражение
Президент России Владимир Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T19:32:00+03:00
2025-04-21T19:32:00+03:00
2025-04-21T19:32:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение. На встрече с главами муниципальных образований субъектов России Путин отметил, что мужество, героизм и стойкость россиян во все времена были залогом существования самой России, но не все из тех, кто пытается покушаться на целостность, независимость и суверенитет России, это понимает. "Но сейчас с провалом попыток нанести России стратегическое поражение на поле боя, с провалом этих попыток это осознание приходит", - сообщил Путин.
https://ria.ru/20250421/kiev-2012598996.html
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россия, владимир путин
Путин отметил провал попыток нанести России стратегическое поражение
Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение