https://ria.ru/20250421/putin-2012599323.html

Путин отметил провал попыток нанести России стратегическое поражение

Путин отметил провал попыток нанести России стратегическое поражение - РИА Новости, 21.04.2025

Путин отметил провал попыток нанести России стратегическое поражение

Президент России Владимир Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T19:32:00+03:00

2025-04-21T19:32:00+03:00

2025-04-21T19:32:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение. На встрече с главами муниципальных образований субъектов России Путин отметил, что мужество, героизм и стойкость россиян во все времена были залогом существования самой России, но не все из тех, кто пытается покушаться на целостность, независимость и суверенитет России, это понимает. "Но сейчас с провалом попыток нанести России стратегическое поражение на поле боя, с провалом этих попыток это осознание приходит", - сообщил Путин.

https://ria.ru/20250421/kiev-2012598996.html

россия

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2025

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россия, владимир путин