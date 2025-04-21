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Путин отметил провал попыток нанести России стратегическое поражение - РИА Новости, 21.04.2025
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19:32 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/putin-2012599323.html
Путин отметил провал попыток нанести России стратегическое поражение
Путин отметил провал попыток нанести России стратегическое поражение - РИА Новости, 21.04.2025
Путин отметил провал попыток нанести России стратегическое поражение
Президент России Владимир Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T19:32:00+03:00
2025-04-21T19:32:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение. На встрече с главами муниципальных образований субъектов России Путин отметил, что мужество, героизм и стойкость россиян во все времена были залогом существования самой России, но не все из тех, кто пытается покушаться на целостность, независимость и суверенитет России, это понимает. "Но сейчас с провалом попыток нанести России стратегическое поражение на поле боя, с провалом этих попыток это осознание приходит", - сообщил Путин.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин отметил провал попыток нанести России стратегическое поражение

Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение.
На встрече с главами муниципальных образований субъектов России Путин отметил, что мужество, героизм и стойкость россиян во все времена были залогом существования самой России, но не все из тех, кто пытается покушаться на целостность, независимость и суверенитет России, это понимает.
«
"Но сейчас с провалом попыток нанести России стратегическое поражение на поле боя, с провалом этих попыток это осознание приходит", - сообщил Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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