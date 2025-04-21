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Путин назвал бойцов СВО элитой и золотым фондом России - РИА Новости, 21.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:28 21.04.2025 (обновлено: 19:58 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin-2012598736.html
Путин назвал бойцов СВО элитой и золотым фондом России
Путин назвал бойцов СВО элитой и золотым фондом России - РИА Новости, 21.04.2025
Путин назвал бойцов СВО элитой и золотым фондом России
Президент России Владимир Путин, говоря о бойцах специальной военной операции, заявил, что это элита, это золотой фонд государства, им не страшно в руки страну... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T19:28:00+03:00
2025-04-21T19:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о бойцах специальной военной операции, заявил, что это элита, это золотой фонд государства, им не страшно в руки страну передать."Это наш, реально, золотой фонд... Вот элита - те, кто родину защищают. Вот это люди. Вот эта элита. Вот это будущее за ними. За ними будущее страны. Им не страшно в руки страну передать", - сказал Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.
https://ria.ru/20250421/putin-2012574600.html
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"Вот элита – те, кто родину защищают!" Путин об участниках СВО
"Вот элита – те, кто родину защищают!" Путин об участниках СВО
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин назвал бойцов СВО элитой и золотым фондом России

Путин назвал бойцов СВО элитой и золотым фондом: им не страшно передать Россию

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о бойцах специальной военной операции, заявил, что это элита, это золотой фонд государства, им не страшно в руки страну передать.
«
"Это наш, реально, золотой фонд... Вот элита - те, кто родину защищают. Вот это люди. Вот эта элита. Вот это будущее за ними. За ними будущее страны. Им не страшно в руки страну передать", - сказал Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.
Президент Владимир Путин выступил на церемонии награждения лауреатов премии Служение - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Участники СВО доказали, что готовы решать сложные задачи, заявил Путин
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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