https://ria.ru/20250421/putin-2012598736.html

Путин назвал бойцов СВО элитой и золотым фондом России

Путин назвал бойцов СВО элитой и золотым фондом России - РИА Новости, 21.04.2025

Путин назвал бойцов СВО элитой и золотым фондом России

Президент России Владимир Путин, говоря о бойцах специальной военной операции, заявил, что это элита, это золотой фонд государства, им не страшно в руки страну... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T19:28:00+03:00

2025-04-21T19:28:00+03:00

2025-04-21T19:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о бойцах специальной военной операции, заявил, что это элита, это золотой фонд государства, им не страшно в руки страну передать."Это наш, реально, золотой фонд... Вот элита - те, кто родину защищают. Вот это люди. Вот эта элита. Вот это будущее за ними. За ними будущее страны. Им не страшно в руки страну передать", - сказал Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.

https://ria.ru/20250421/putin-2012574600.html

россия

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Наталья Макарова

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"Вот элита – те, кто родину защищают!" Путин об участниках СВО "Вот элита – те, кто родину защищают!" Путин об участниках СВО 2025-04-21T19:28 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин