https://ria.ru/20250421/putin-2012597780.html

Путин поддерживает появление людей с боевым опытом во всех уровнях власти

Путин поддерживает появление людей с боевым опытом во всех уровнях власти - РИА Новости, 21.04.2025

Путин поддерживает появление людей с боевым опытом во всех уровнях власти

Президент России Владимир Путин сообщил, что рад появлению людей с боевым опытом во всех уровнях власти, особенно на территории новых регионов страны. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T19:26:00+03:00

2025-04-21T19:26:00+03:00

2025-04-21T19:26:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что рад появлению людей с боевым опытом во всех уровнях власти, особенно на территории новых регионов страны. "Я очень рад тому, что вообще у нас во всех уровнях власти появляются люди с боевым опытом, а особенно это важно для так называемых новых исторических российских территорий, потому что, сами знаете, ситуация там непростая", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

https://ria.ru/20250421/putin-2012595989.html

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2025

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россия, владимир путин