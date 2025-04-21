https://ria.ru/20250421/putin-2012596472.html

Путин пообещал сделать все, чтобы поддержать жителей курского приграничья

Путин пообещал сделать все, чтобы поддержать жителей курского приграничья - РИА Новости, 21.04.2025

Путин пообещал сделать все, чтобы поддержать жителей курского приграничья

Власти РФ будут делать все, чтобы поддержать жителей курского приграничья, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T19:15:00+03:00

2025-04-21T19:15:00+03:00

2025-04-21T20:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

курская область

россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Власти РФ будут делать все, чтобы поддержать жителей курского приграничья, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня, к сожалению, тяжелая ноша выпадает и на долю тех, кто в приграничье проживает. Все мы должны сделать для того, чтобы людей там поддержать, и мы это, безусловно, будем делать", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

https://ria.ru/20250421/putin-2012595989.html

курская область

россия

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Путин о мерах поддержки людей на приграничных территориях Путин о мерах поддержки людей на приграничных территориях 2025-04-21T19:15 true PT1M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, курская область, россия