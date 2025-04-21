https://ria.ru/20250421/putin-2012596472.html
Путин пообещал сделать все, чтобы поддержать жителей курского приграничья
Путин пообещал сделать все, чтобы поддержать жителей курского приграничья - РИА Новости, 21.04.2025
Путин пообещал сделать все, чтобы поддержать жителей курского приграничья
Власти РФ будут делать все, чтобы поддержать жителей курского приграничья, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T19:15:00+03:00
2025-04-21T19:15:00+03:00
2025-04-21T20:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
курская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012608264_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2c01e44941af1cf2e9728c6c6db281fe.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Власти РФ будут делать все, чтобы поддержать жителей курского приграничья, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня, к сожалению, тяжелая ноша выпадает и на долю тех, кто в приграничье проживает. Все мы должны сделать для того, чтобы людей там поддержать, и мы это, безусловно, будем делать", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
https://ria.ru/20250421/putin-2012595989.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012608264_262:0:1702:1080_1920x0_80_0_0_aa7cdb68d4ca0854a3b6243e9bd2b56d.jpg
Путин о мерах поддержки людей на приграничных территориях
Путин о мерах поддержки людей на приграничных территориях
2025-04-21T19:15
true
PT1M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Курская область, Россия
Путин пообещал сделать все, чтобы поддержать жителей курского приграничья
Путин: власти будут делать все, чтобы поддержать жителей курского приграничья