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Путин пообещал сделать все, чтобы поддержать жителей курского приграничья - РИА Новости, 21.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:15 21.04.2025 (обновлено: 20:19 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin-2012596472.html
Путин пообещал сделать все, чтобы поддержать жителей курского приграничья
Путин пообещал сделать все, чтобы поддержать жителей курского приграничья - РИА Новости, 21.04.2025
Путин пообещал сделать все, чтобы поддержать жителей курского приграничья
Власти РФ будут делать все, чтобы поддержать жителей курского приграничья, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T19:15:00+03:00
2025-04-21T20:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
курская область
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Власти РФ будут делать все, чтобы поддержать жителей курского приграничья, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня, к сожалению, тяжелая ноша выпадает и на долю тех, кто в приграничье проживает. Все мы должны сделать для того, чтобы людей там поддержать, и мы это, безусловно, будем делать", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
https://ria.ru/20250421/putin-2012595989.html
курская область
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4.7
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Путин о мерах поддержки людей на приграничных территориях
Путин о мерах поддержки людей на приграничных территориях
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владимир путин, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Курская область, Россия
Путин пообещал сделать все, чтобы поддержать жителей курского приграничья

Путин: власти будут делать все, чтобы поддержать жителей курского приграничья

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Власти РФ будут делать все, чтобы поддержать жителей курского приграничья, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Сегодня, к сожалению, тяжелая ноша выпадает и на долю тех, кто в приграничье проживает. Все мы должны сделать для того, чтобы людей там поддержать, и мы это, безусловно, будем делать", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
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Вчера, 19:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинКурская областьРоссия
 
 
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