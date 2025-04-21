https://ria.ru/20250421/putin-2012596243.html
Поставки оружия на Украину оказываются на черных рынках, заявил Путин
Поставки оружия на Украину оказываются на черных рынках, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025
Поставки оружия на Украину оказываются на черных рынках, заявил Путин
Западное вооружение, поставленное Украине, постоянно оказывается на "черном рынке", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T19:12:00+03:00
2025-04-21T19:12:00+03:00
2025-04-21T19:12:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Западное вооружение, поставленное Украине, постоянно оказывается на "черном рынке", заявил президент России Владимир Путин. "Поставки оружия, которые там (на Украине - ред.) осуществляются из западных стран, это оружие оказывается на черных международных рынках. То там, то в Африке всплывут, то еще где-то на Ближнем Востоке", - сказал он на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.
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украина, россия, москва, владимир путин, африка
Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, Африка
Поставки оружия на Украину оказываются на черных рынках, заявил Путин
Путин: западное оружие, предназначенное для Украины оказывается на черных рынках