https://ria.ru/20250421/putin-2012596243.html

Поставки оружия на Украину оказываются на черных рынках, заявил Путин

Поставки оружия на Украину оказываются на черных рынках, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025

Поставки оружия на Украину оказываются на черных рынках, заявил Путин

Западное вооружение, поставленное Украине, постоянно оказывается на "черном рынке", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T19:12:00+03:00

2025-04-21T19:12:00+03:00

2025-04-21T19:12:00+03:00

украина

россия

москва

владимир путин

африка

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Западное вооружение, поставленное Украине, постоянно оказывается на "черном рынке", заявил президент России Владимир Путин. "Поставки оружия, которые там (на Украине - ред.) осуществляются из западных стран, это оружие оказывается на черных международных рынках. То там, то в Африке всплывут, то еще где-то на Ближнем Востоке", - сказал он на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

https://ria.ru/20250421/putin-2012553513.html

украина

россия

москва

африка

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украина, россия, москва, владимир путин, африка