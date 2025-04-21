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Путин поздравил участников форума "Малая Родина" с Днем самоуправления
Путин поздравил участников форума "Малая Родина" с Днем самоуправления - РИА Новости, 21.04.2025
Путин поздравил участников форума "Малая Родина" с Днем самоуправления
Президент РФ Владимир Путин поздравил участников и гостей Всероссийского муниципального форума "Малая Родина — сила России" с Днём местного самоуправления. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:20:00+03:00
2025-04-21T16:20:00+03:00
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников и гостей Всероссийского муниципального форума "Малая Родина — сила России" с Днём местного самоуправления. "Очень рад приветствовать участников и гостей второго всероссийского форума "Малая Родина — сила России" и поздравить вас с Днём местного самоуправления, который сегодня отмечается в нашей стране", - сказал Путин в ходе выступления на Всероссийской муниципальной премии "Служение". В понедельник президент приехал в Национальный центр "Россия", где проходит II Всероссийский муниципальный форум "Малая родина - сила России". Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о рабочем графике президента, сообщил, что Путин в понедельник планирует встретиться с главами муниципальных образований субъектов РФ.
https://ria.ru/20250421/putin-2012574600.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков