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Путин поздравил участников форума "Малая Родина" с Днем самоуправления - РИА Новости, 21.04.2025
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16:20 21.04.2025 (обновлено: 19:12 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin-2012596097.html
Путин поздравил участников форума "Малая Родина" с Днем самоуправления
Путин поздравил участников форума "Малая Родина" с Днем самоуправления - РИА Новости, 21.04.2025
Путин поздравил участников форума "Малая Родина" с Днем самоуправления
Президент РФ Владимир Путин поздравил участников и гостей Всероссийского муниципального форума "Малая Родина — сила России" с Днём местного самоуправления. РИА Новости, 21.04.2025
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников и гостей Всероссийского муниципального форума "Малая Родина — сила России" с Днём местного самоуправления. "Очень рад приветствовать участников и гостей второго всероссийского форума "Малая Родина — сила России" и поздравить вас с Днём местного самоуправления, который сегодня отмечается в нашей стране", - сказал Путин в ходе выступления на Всероссийской муниципальной премии "Служение". В понедельник президент приехал в Национальный центр "Россия", где проходит II Всероссийский муниципальный форум "Малая родина - сила России". Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о рабочем графике президента, сообщил, что Путин в понедельник планирует встретиться с главами муниципальных образований субъектов РФ.
https://ria.ru/20250421/putin-2012574600.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков

Путин поздравил участников форума "Малая Родина" с Днем самоуправления

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии награждения Всероссийской муниципальной премией "Служение" в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии награждения Всероссийской муниципальной премией Служение в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии награждения Всероссийской муниципальной премией "Служение" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников и гостей Всероссийского муниципального форума "Малая Родина — сила России" с Днём местного самоуправления.
"Очень рад приветствовать участников и гостей второго всероссийского форума "Малая Родина — сила России" и поздравить вас с Днём местного самоуправления, который сегодня отмечается в нашей стране", - сказал Путин в ходе выступления на Всероссийской муниципальной премии "Служение".
В понедельник президент приехал в Национальный центр "Россия", где проходит II Всероссийский муниципальный форум "Малая родина - сила России". Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о рабочем графике президента, сообщил, что Путин в понедельник планирует встретиться с главами муниципальных образований субъектов РФ.
Президент Владимир Путин выступил на церемонии награждения лауреатов премии Служение - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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