https://ria.ru/20250421/putin-2012596097.html

Путин поздравил участников форума "Малая Родина" с Днем самоуправления

Путин поздравил участников форума "Малая Родина" с Днем самоуправления - РИА Новости, 21.04.2025

Путин поздравил участников форума "Малая Родина" с Днем самоуправления

Президент РФ Владимир Путин поздравил участников и гостей Всероссийского муниципального форума "Малая Родина — сила России" с Днём местного самоуправления. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:20:00+03:00

2025-04-21T16:20:00+03:00

2025-04-21T19:12:00+03:00

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников и гостей Всероссийского муниципального форума "Малая Родина — сила России" с Днём местного самоуправления. "Очень рад приветствовать участников и гостей второго всероссийского форума "Малая Родина — сила России" и поздравить вас с Днём местного самоуправления, который сегодня отмечается в нашей стране", - сказал Путин в ходе выступления на Всероссийской муниципальной премии "Служение". В понедельник президент приехал в Национальный центр "Россия", где проходит II Всероссийский муниципальный форум "Малая родина - сила России". Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о рабочем графике президента, сообщил, что Путин в понедельник планирует встретиться с главами муниципальных образований субъектов РФ.

https://ria.ru/20250421/putin-2012574600.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков