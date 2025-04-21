Рейтинг@Mail.ru
Путин раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/putin-2012595496.html
Путин раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ
Путин раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ - РИА Новости, 21.04.2025
Путин раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ
Президент России Владимир Путин назвал несвоевременную индексацию тарифов по жилищно-коммунальному хозяйству ударом по карману граждан. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T19:06:00+03:00
2025-04-21T19:06:00+03:00
общество
жкх
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_0:118:2889:1743_1920x0_80_0_0_0d129c929d1383dfa69aec8d2dde2129.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал несвоевременную индексацию тарифов по жилищно-коммунальному хозяйству ударом по карману граждан. "Стоит только задержать своевременную индексацию тарифов (ЖКХ - ред.) потом все: до свидания. Потом принятие решения по вопросу об индексации через год, через два, через три кажется совершено невозможным без федеральных субсидии, потому что такие удары по карману граждан ничем не оправданы", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
https://ria.ru/20241214/gosduma-1989197414.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_772f8dba2a399121dc31daf1d50ba803.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, жкх, россия, владимир путин
Общество, ЖКХ, Россия, Владимир Путин
Путин раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ

Путин назвал несвоевременную индексацию тарифов по ЖКХ ударом по карману граждан

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал несвоевременную индексацию тарифов по жилищно-коммунальному хозяйству ударом по карману граждан.
«
"Стоит только задержать своевременную индексацию тарифов (ЖКХ - ред.) потом все: до свидания. Потом принятие решения по вопросу об индексации через год, через два, через три кажется совершено невозможным без федеральных субсидии, потому что такие удары по карману граждан ничем не оправданы", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
В Госдуме рассказали о росте тарифов ЖКХ летом 2025 года
14 декабря 2024, 13:18
 
ОбществоЖКХРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала