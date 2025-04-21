https://ria.ru/20250421/putin-2012595496.html

Путин раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ

Путин раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ - РИА Новости, 21.04.2025

Путин раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ

Президент России Владимир Путин назвал несвоевременную индексацию тарифов по жилищно-коммунальному хозяйству ударом по карману граждан. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T19:06:00+03:00

2025-04-21T19:06:00+03:00

2025-04-21T19:06:00+03:00

общество

жкх

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал несвоевременную индексацию тарифов по жилищно-коммунальному хозяйству ударом по карману граждан. "Стоит только задержать своевременную индексацию тарифов (ЖКХ - ред.) потом все: до свидания. Потом принятие решения по вопросу об индексации через год, через два, через три кажется совершено невозможным без федеральных субсидии, потому что такие удары по карману граждан ничем не оправданы", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

https://ria.ru/20241214/gosduma-1989197414.html

россия

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Наталья Макарова

общество, жкх, россия, владимир путин