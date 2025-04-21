https://ria.ru/20250421/putin-2012595496.html
Путин раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ
Путин раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ - РИА Новости, 21.04.2025
Путин раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ
Президент России Владимир Путин назвал несвоевременную индексацию тарифов по жилищно-коммунальному хозяйству ударом по карману граждан. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T19:06:00+03:00
2025-04-21T19:06:00+03:00
2025-04-21T19:06:00+03:00
общество
жкх
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал несвоевременную индексацию тарифов по жилищно-коммунальному хозяйству ударом по карману граждан. "Стоит только задержать своевременную индексацию тарифов (ЖКХ - ред.) потом все: до свидания. Потом принятие решения по вопросу об индексации через год, через два, через три кажется совершено невозможным без федеральных субсидии, потому что такие удары по карману граждан ничем не оправданы", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
https://ria.ru/20241214/gosduma-1989197414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жкх, россия, владимир путин
Общество, ЖКХ, Россия, Владимир Путин
Путин раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ
Путин назвал несвоевременную индексацию тарифов по ЖКХ ударом по карману граждан