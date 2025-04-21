https://ria.ru/20250421/putin-2012595037.html

Путин пообещал проработать вопрос развития сельских агроколледжей

Путин пообещал проработать вопрос развития сельских агроколледжей - РИА Новости, 21.04.2025

Путин пообещал проработать вопрос развития сельских агроколледжей

Российские власти проработают вопрос развития сельских агроколледжей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T19:01:00+03:00

2025-04-21T19:01:00+03:00

2025-04-21T19:07:00+03:00

россия

владимир путин

колледжи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007272903_0:138:3164:1919_1920x0_80_0_0_b5b2c0b08d32cd7d411698c48a1a3660.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские власти проработают вопрос развития сельских агроколледжей, заявил президент РФ Владимир Путин."Есть ли там (в программе развития сельских территорий - ред.) направление, связанное с поддержкой образования на среднем уровне, надо посмотреть. Если нет, то, безусловно, это нужно настроить соответствующим образом. Мы обязательно это сделаем", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.Он отметил, что сегодня за кадрами для сельского хозяйства стоит будущее и необходимо быть в контакте по этому вопросу, в том числе и с агрохолдингами.

https://ria.ru/20250421/putin-2012539004.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, колледжи