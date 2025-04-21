https://ria.ru/20250421/putin-2012595037.html
Путин пообещал проработать вопрос развития сельских агроколледжей
Путин пообещал проработать вопрос развития сельских агроколледжей - РИА Новости, 21.04.2025
Путин пообещал проработать вопрос развития сельских агроколледжей
Российские власти проработают вопрос развития сельских агроколледжей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T19:01:00+03:00
2025-04-21T19:01:00+03:00
2025-04-21T19:07:00+03:00
россия
владимир путин
колледжи
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские власти проработают вопрос развития сельских агроколледжей, заявил президент РФ Владимир Путин."Есть ли там (в программе развития сельских территорий - ред.) направление, связанное с поддержкой образования на среднем уровне, надо посмотреть. Если нет, то, безусловно, это нужно настроить соответствующим образом. Мы обязательно это сделаем", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.Он отметил, что сегодня за кадрами для сельского хозяйства стоит будущее и необходимо быть в контакте по этому вопросу, в том числе и с агрохолдингами.
https://ria.ru/20250421/putin-2012539004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, колледжи
Россия, Владимир Путин, Колледжи
Путин пообещал проработать вопрос развития сельских агроколледжей
Путин пообещал, что власти РФ проработают вопрос развития сельских агроколледжей