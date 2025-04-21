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Ни у кого нет сомнений, что победа будет за Россией, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025
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19:00 21.04.2025 (обновлено: 19:06 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin-2012594929.html
Ни у кого нет сомнений, что победа будет за Россией, заявил Путин
Ни у кого нет сомнений, что победа будет за Россией, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025
Ни у кого нет сомнений, что победа будет за Россией, заявил Путин
Никто не сомневается в том, что победа будет за Россией, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T19:00:00+03:00
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россия
владимир путин
луганская народная республика
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Никто не сомневается в том, что победа будет за Россией, заявил президент страны Владимир Путин."Никто в этом не сомневается, хорошо, что вы нам об этом, как человек с боевым прошлом, напоминаете", - сказал глава государства, комментируя фразу главы Старобельского муниципального округа ЛНР Владимира Чернева, который сказал, что победа будет за Россией.Путин в понедельник встречается с главами муниципальных образований субъектов РФ.
https://ria.ru/20250421/putin-2012553513.html
россия
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россия, владимир путин, луганская народная республика
Россия, Владимир Путин, Луганская Народная Республика
Ни у кого нет сомнений, что победа будет за Россией, заявил Путин

Путин: никто не сомневается, что победа будет за Россией

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Никто не сомневается в том, что победа будет за Россией, заявил президент страны Владимир Путин.
«
"Никто в этом не сомневается, хорошо, что вы нам об этом, как человек с боевым прошлом, напоминаете", - сказал глава государства, комментируя фразу главы Старобельского муниципального округа ЛНР Владимира Чернева, который сказал, что победа будет за Россией.
Путин в понедельник встречается с главами муниципальных образований субъектов РФ.
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