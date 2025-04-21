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Путин поручил "Росконгрессу" обобщить итоги Форума будущих технологий - РИА Новости, 21.04.2025
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12:10 21.04.2025 (обновлено: 18:56 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin-2012593342.html
Путин поручил "Росконгрессу" обобщить итоги Форума будущих технологий
Путин поручил "Росконгрессу" обобщить итоги Форума будущих технологий - РИА Новости, 21.04.2025
Путин поручил "Росконгрессу" обобщить итоги Форума будущих технологий
Президент РФ Владимир Путин поручил фонду "Росконгресс" до 31 декабря обеспечить анализ и обобщение итоговых материалов Форума будущих технологий, сообщается в... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:10:00+03:00
2025-04-21T18:56:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил фонду "Росконгресс" до 31 декабря обеспечить анализ и обобщение итоговых материалов Форума будущих технологий, сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учёными, состоявшихся 21 февраля. "Фонду "Росконгресс" обеспечить проведение анализа и обобщение итоговых материалов Форума будущих технологий. Срок – 31 декабря 2025 года", - сообщается в поручении президента.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин поручил "Росконгрессу" обобщить итоги Форума будущих технологий

Путин поручил "Росконгрессу" анализировать материалы Форума будущих технологий

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил фонду "Росконгресс" до 31 декабря обеспечить анализ и обобщение итоговых материалов Форума будущих технологий, сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учёными, состоявшихся 21 февраля.
"Фонду "Росконгресс" обеспечить проведение анализа и обобщение итоговых материалов Форума будущих технологий. Срок – 31 декабря 2025 года", - сообщается в поручении президента.
Власти Москвы и Росконгресс подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Власти Москвы и "Росконгресс" подписали соглашение о сотрудничестве
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