https://ria.ru/20250421/putin-2012593342.html
Путин поручил "Росконгрессу" обобщить итоги Форума будущих технологий
Путин поручил "Росконгрессу" обобщить итоги Форума будущих технологий - РИА Новости, 21.04.2025
Путин поручил "Росконгрессу" обобщить итоги Форума будущих технологий
Президент РФ Владимир Путин поручил фонду "Росконгресс" до 31 декабря обеспечить анализ и обобщение итоговых материалов Форума будущих технологий, сообщается в... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:10:00+03:00
2025-04-21T12:10:00+03:00
2025-04-21T18:56:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил фонду "Росконгресс" до 31 декабря обеспечить анализ и обобщение итоговых материалов Форума будущих технологий, сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учёными, состоявшихся 21 февраля. "Фонду "Росконгресс" обеспечить проведение анализа и обобщение итоговых материалов Форума будущих технологий. Срок – 31 декабря 2025 года", - сообщается в поручении президента.
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россия, владимир путин
Путин поручил "Росконгрессу" обобщить итоги Форума будущих технологий
Путин поручил "Росконгрессу" анализировать материалы Форума будущих технологий
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил фонду "Росконгресс" до 31 декабря обеспечить анализ и обобщение итоговых материалов Форума будущих технологий, сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учёными, состоявшихся 21 февраля.
"Фонду "Росконгресс" обеспечить проведение анализа и обобщение итоговых материалов Форума будущих технологий. Срок – 31 декабря 2025 года", - сообщается в поручении президента.