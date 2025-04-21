https://ria.ru/20250421/putin-2012589728.html

Путин рассказал о регулярных встречах с представителями бизнеса

Путин рассказал о регулярных встречах с представителями бизнеса - РИА Новости, 21.04.2025

Путин рассказал о регулярных встречах с представителями бизнеса

Президент России Владимир Путин сообщил, что проводит регулярные встречи с представителями бизнеса. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T18:44:00+03:00

2025-04-21T18:44:00+03:00

2025-04-21T18:54:00+03:00

владимир путин

экономика

россия

бизнес

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что проводит регулярные встречи с представителями бизнеса."Что касается взаимодействия с бизнесом, то я уже сказал об этом и готов повторять неоднократно. Вы знаете, что очень важно, я же регулярно тоже с бизнесом встречаюсь. Они готовы и хотят подключаться, многие", - сказал глава государства в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.Путин добавил, что представители бизнеса заинтересованы в том, чтобы население РФ было здоровым и образованным, поэтому готовы создать все необходимые для этого условия.

https://ria.ru/20250416/biznes-2011494383.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, экономика, россия, бизнес