https://ria.ru/20250421/putin-2012588776.html

Путин призвал не создавать "цифровой забор" между людьми и властями

Путин призвал не создавать "цифровой забор" между людьми и властями - РИА Новости, 21.04.2025

Путин призвал не создавать "цифровой забор" между людьми и властями

При цифровизации органов самоуправления не должно возникать "цифрового забора" между людьми и властями, должна сохраняться живая связь, заявил президент России... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T18:40:00+03:00

2025-04-21T18:40:00+03:00

2025-04-21T18:40:00+03:00

общество

россия

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. При цифровизации органов самоуправления не должно возникать "цифрового забора" между людьми и властями, должна сохраняться живая связь, заявил президент России Владимир Путин. "Единственное, о чем хочу попросить, это чтобы не возникало никакого цифрового барьера, никакого цифрового забора между людьми и местными органами власти, чтобы обратная связь… всегда сохранялась, чтобы сохранялась живая связь с гражданами. Потому что цифровые платформы, действительно, они уникальны своими возможностями, повышают эффективность управления на всех уровнях, на всех направлениях нашей деятельности. Но это не должно подменять живого прямого общения с людьми. Это очень важная вещь", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

https://ria.ru/20250207/msu-1997974401.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, технологии