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Путин призвал не создавать "цифровой забор" между людьми и властями - РИА Новости, 21.04.2025
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18:40 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/putin-2012588776.html
Путин призвал не создавать "цифровой забор" между людьми и властями
Путин призвал не создавать "цифровой забор" между людьми и властями - РИА Новости, 21.04.2025
Путин призвал не создавать "цифровой забор" между людьми и властями
При цифровизации органов самоуправления не должно возникать "цифрового забора" между людьми и властями, должна сохраняться живая связь, заявил президент России... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T18:40:00+03:00
2025-04-21T18:40:00+03:00
общество
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. При цифровизации органов самоуправления не должно возникать "цифрового забора" между людьми и властями, должна сохраняться живая связь, заявил президент России Владимир Путин. "Единственное, о чем хочу попросить, это чтобы не возникало никакого цифрового барьера, никакого цифрового забора между людьми и местными органами власти, чтобы обратная связь… всегда сохранялась, чтобы сохранялась живая связь с гражданами. Потому что цифровые платформы, действительно, они уникальны своими возможностями, повышают эффективность управления на всех уровнях, на всех направлениях нашей деятельности. Но это не должно подменять живого прямого общения с людьми. Это очень важная вещь", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
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общество, россия, владимир путин, технологии
Общество, Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин призвал не создавать "цифровой забор" между людьми и властями

Путин: при цифровизации нельзя создавать цифровой забор между людьми и властями

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. При цифровизации органов самоуправления не должно возникать "цифрового забора" между людьми и властями, должна сохраняться живая связь, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Единственное, о чем хочу попросить, это чтобы не возникало никакого цифрового барьера, никакого цифрового забора между людьми и местными органами власти, чтобы обратная связь… всегда сохранялась, чтобы сохранялась живая связь с гражданами. Потому что цифровые платформы, действительно, они уникальны своими возможностями, повышают эффективность управления на всех уровнях, на всех направлениях нашей деятельности. Но это не должно подменять живого прямого общения с людьми. Это очень важная вещь", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
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