Путин призвал сохранять Байкал
Путин: Байкал нужно сохранять, несмотря на то, что решения находить непросто
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПобережье озера Байкал в поселке Усть-Баргузин республики Бурятия
Побережье озера Байкал в поселке Усть-Баргузин республики Бурятия. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Байкал нужно сохранять, несмотря на то, что оптимальные решения находить непросто, заявил президент России Владимир Путин.
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"С одной стороны, развиваться нужно. С другой стороны, нужно сохранять и Байкал, сохранять все, что вокруг, и то, что внутри находится. И найти эти оптимальные решения непросто, я отдаю себе в этом отчет. Это сложная задача, она иногда кажется нереализуемой, потому что в разные стороны направлена - или ничего не делать, или что-то делать, но это нарушает экологию. Все прекрасно понимаю", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ, обращаясь к мэру города Иркутска Руслану Болотову.
Президент добавил, что когда власти Иркутска вместе с коллегами с федерального центра находят такие решения, этому можно только порадоваться и пожелать успехов.
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