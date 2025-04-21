https://ria.ru/20250421/putin-2012587550.html

Путин призвал сохранять Байкал

Путин призвал сохранять Байкал - РИА Новости, 21.04.2025

Путин призвал сохранять Байкал

Байкал нужно сохранять, несмотря на то, что оптимальные решения находить непросто, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T18:36:00+03:00

2025-04-21T18:36:00+03:00

2025-04-21T18:51:00+03:00

байкал

владимир путин

россия

иркутск

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Байкал нужно сохранять, несмотря на то, что оптимальные решения находить непросто, заявил президент России Владимир Путин."С одной стороны, развиваться нужно. С другой стороны, нужно сохранять и Байкал, сохранять все, что вокруг, и то, что внутри находится. И найти эти оптимальные решения непросто, я отдаю себе в этом отчет. Это сложная задача, она иногда кажется нереализуемой, потому что в разные стороны направлена - или ничего не делать, или что-то делать, но это нарушает экологию. Все прекрасно понимаю", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ, обращаясь к мэру города Иркутска Руслану Болотову.Президент добавил, что когда власти Иркутска вместе с коллегами с федерального центра находят такие решения, этому можно только порадоваться и пожелать успехов.

https://ria.ru/20241206/baykal-1987679497.html

байкал

россия

иркутск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

байкал, владимир путин, россия, иркутск