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Путин призвал сохранять Байкал - РИА Новости, 21.04.2025
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18:36 21.04.2025 (обновлено: 18:51 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin-2012587550.html
Путин призвал сохранять Байкал
Путин призвал сохранять Байкал - РИА Новости, 21.04.2025
Путин призвал сохранять Байкал
Байкал нужно сохранять, несмотря на то, что оптимальные решения находить непросто, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T18:36:00+03:00
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байкал
владимир путин
россия
иркутск
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Байкал нужно сохранять, несмотря на то, что оптимальные решения находить непросто, заявил президент России Владимир Путин."С одной стороны, развиваться нужно. С другой стороны, нужно сохранять и Байкал, сохранять все, что вокруг, и то, что внутри находится. И найти эти оптимальные решения непросто, я отдаю себе в этом отчет. Это сложная задача, она иногда кажется нереализуемой, потому что в разные стороны направлена - или ничего не делать, или что-то делать, но это нарушает экологию. Все прекрасно понимаю", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ, обращаясь к мэру города Иркутска Руслану Болотову.Президент добавил, что когда власти Иркутска вместе с коллегами с федерального центра находят такие решения, этому можно только порадоваться и пожелать успехов.
https://ria.ru/20241206/baykal-1987679497.html
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байкал, владимир путин, россия, иркутск
Байкал, Владимир Путин, Россия, Иркутск
Путин призвал сохранять Байкал

Путин: Байкал нужно сохранять, несмотря на то, что решения находить непросто

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПобережье озера Байкал в поселке Усть-Баргузин республики Бурятия
Побережье озера Байкал в поселке Усть-Баргузин республики Бурятия - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Побережье озера Байкал в поселке Усть-Баргузин республики Бурятия. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Байкал нужно сохранять, несмотря на то, что оптимальные решения находить непросто, заявил президент России Владимир Путин.
«
"С одной стороны, развиваться нужно. С другой стороны, нужно сохранять и Байкал, сохранять все, что вокруг, и то, что внутри находится. И найти эти оптимальные решения непросто, я отдаю себе в этом отчет. Это сложная задача, она иногда кажется нереализуемой, потому что в разные стороны направлена - или ничего не делать, или что-то делать, но это нарушает экологию. Все прекрасно понимаю", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ, обращаясь к мэру города Иркутска Руслану Болотову.
Президент добавил, что когда власти Иркутска вместе с коллегами с федерального центра находят такие решения, этому можно только порадоваться и пожелать успехов.
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БайкалВладимир ПутинРоссияИркутск
 
 
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