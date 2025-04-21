https://ria.ru/20250421/putin-2012587387.html
Премия "Служение" повышает престиж муниципальной службы, заявил Путин
Премия "Служение" повышает престиж муниципальной службы, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025
Премия "Служение" повышает престиж муниципальной службы, заявил Путин
Всероссийская муниципальная премия "Служение" способствует повышению престижа муниципальной службы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T18:35:00+03:00
2025-04-21T18:35:00+03:00
2025-04-21T20:02:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Всероссийская муниципальная премия "Служение" способствует повышению престижа муниципальной службы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сегодня в очень теплой и приподнятой обстановке прошло, как вы видели и сами принимали участие, награждение победителей и лауреатов Всероссийской муниципальной премии "Служение". Это торжественная церемония, как и сама премия, безусловно, способствует повышению престижа муниципальной службы", - сказал Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ. Президент отметил, что встреча с главами муниципальных образований субъектов России, как и в 2024 году, проходит в рамках Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России", что является значимым и деловым событием, где есть возможность обменяться наилучшими практиками для того, чтобы эффективнее решать вопросы качества жизни граждан. "Абсолютное большинство ваших коллег - это достойные и деятельные люди, которые каждый на своем участке напряженно трудится, отдает все свои знания, силы, опыт для того, чтобы развивать маленький поселок и большой город, чтобы двигаться к новым результатам", - добавил Путин.
https://ria.ru/20250421/putin-2012566075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин на встрече с главами муниципальных образований
Путин на встрече с главами муниципальных образований
2025-04-21T18:35
true
PT1M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Премия "Служение" повышает престиж муниципальной службы, заявил Путин
Путин: премия "Служение" способствует повышению престижа муниципальной службы
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Всероссийская муниципальная премия "Служение" способствует повышению престижа муниципальной службы, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Сегодня в очень теплой и приподнятой обстановке прошло, как вы видели и сами принимали участие, награждение победителей и лауреатов Всероссийской муниципальной премии "Служение". Это торжественная церемония, как и сама премия, безусловно, способствует повышению престижа муниципальной службы", - сказал Путин
во время встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ
.
Президент отметил, что встреча с главами муниципальных образований субъектов России, как и в 2024 году, проходит в рамках Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России", что является значимым и деловым событием, где есть возможность обменяться наилучшими практиками для того, чтобы эффективнее решать вопросы качества жизни граждан.
"Абсолютное большинство ваших коллег - это достойные и деятельные люди, которые каждый на своем участке напряженно трудится, отдает все свои знания, силы, опыт для того, чтобы развивать маленький поселок и большой город, чтобы двигаться к новым результатам", - добавил Путин.