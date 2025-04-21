https://ria.ru/20250421/putin-2012584668.html
Путин рассказал о телефонном разговоре с президентом Бразилии
Путин рассказал о телефонном разговоре с президентом Бразилии - РИА Новости, 21.04.2025
Путин рассказал о телефонном разговоре с президентом Бразилии
Президент России Владимир Путин сообщил, что провел разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T18:24:00+03:00
2025-04-21T18:24:00+03:00
2025-04-21T18:37:00+03:00
бразилия
владимир путин
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политика
луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что провел разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой."Я вот только что разговаривал с президентом Бразилии. У нас очень тесные контакты, и всегда наши друзья, наши партнеры всегда высказываются за то, чтобы расширять эти контакты по-горизонтали", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
https://ria.ru/20250417/labetskiy-2011865802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, владимир путин, россия, политика, луис инасиу лула да силва
Бразилия, Владимир Путин, Россия, Политика, Луис Инасиу Лула да Силва
Путин рассказал о телефонном разговоре с президентом Бразилии
Путин сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Бразилии