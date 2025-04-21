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Путин рассказал о телефонном разговоре с президентом Бразилии - РИА Новости, 21.04.2025
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18:24 21.04.2025 (обновлено: 18:37 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin-2012584668.html
Путин рассказал о телефонном разговоре с президентом Бразилии
Путин рассказал о телефонном разговоре с президентом Бразилии - РИА Новости, 21.04.2025
Путин рассказал о телефонном разговоре с президентом Бразилии
Президент России Владимир Путин сообщил, что провел разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. РИА Новости, 21.04.2025
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бразилия
владимир путин
россия
политика
луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что провел разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой."Я вот только что разговаривал с президентом Бразилии. У нас очень тесные контакты, и всегда наши друзья, наши партнеры всегда высказываются за то, чтобы расширять эти контакты по-горизонтали", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
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бразилия, владимир путин, россия, политика, луис инасиу лула да силва
Бразилия, Владимир Путин, Россия, Политика, Луис Инасиу Лула да Силва
Путин рассказал о телефонном разговоре с президентом Бразилии

Путин сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Бразилии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что провел разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой.
«
"Я вот только что разговаривал с президентом Бразилии. У нас очень тесные контакты, и всегда наши друзья, наши партнеры всегда высказываются за то, чтобы расширять эти контакты по-горизонтали", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
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БразилияВладимир ПутинРоссияПолитикаЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
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