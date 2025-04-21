https://ria.ru/20250421/putin-2012584668.html

Путин рассказал о телефонном разговоре с президентом Бразилии

Путин рассказал о телефонном разговоре с президентом Бразилии - РИА Новости, 21.04.2025

Путин рассказал о телефонном разговоре с президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин сообщил, что провел разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T18:24:00+03:00

2025-04-21T18:24:00+03:00

2025-04-21T18:37:00+03:00

бразилия

владимир путин

россия

политика

луис инасиу лула да силва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575828063_0:140:3140:1906_1920x0_80_0_0_e9dfd15652ebf3b389806ea2a5d7d20b.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что провел разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой."Я вот только что разговаривал с президентом Бразилии. У нас очень тесные контакты, и всегда наши друзья, наши партнеры всегда высказываются за то, чтобы расширять эти контакты по-горизонтали", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

https://ria.ru/20250417/labetskiy-2011865802.html

бразилия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

бразилия, владимир путин, россия, политика, луис инасиу лула да силва