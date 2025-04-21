https://ria.ru/20250421/putin-2012583614.html

Путин потребовал конкретных инициатив от муниципалитетов

Путин потребовал конкретных инициатив от муниципалитетов - РИА Новости, 21.04.2025

Путин потребовал конкретных инициатив от муниципалитетов

Президент России Владимир Путин сообщил руководителям муниципальных образований, что хочет услышать от них конкретные инициативы. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T18:19:00+03:00

2025-04-21T18:19:00+03:00

2025-04-21T18:19:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил руководителям муниципальных образований, что хочет услышать от них конкретные инициативы. "У нас много тем для обсуждения, я знаю, у вас наверняка есть какие-то вопросы, но дело даже не в вопросах, а я надеюсь на ваши предложения, на ваши идеи, которые можно было бы эффективно, быстро… реализовать. И я сделаю все для того, чтобы вам помочь. Здесь, конечно, и кадры, и вопросы, связанные с уровнем финансовой поддержки", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

https://ria.ru/20230420/resheniya-1866640400.html

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2025

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россия, владимир путин