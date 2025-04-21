https://ria.ru/20250421/putin-2012583614.html
Путин потребовал конкретных инициатив от муниципалитетов
Путин потребовал конкретных инициатив от муниципалитетов - РИА Новости, 21.04.2025
Путин потребовал конкретных инициатив от муниципалитетов
Президент России Владимир Путин сообщил руководителям муниципальных образований, что хочет услышать от них конкретные инициативы. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T18:19:00+03:00
2025-04-21T18:19:00+03:00
2025-04-21T18:19:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил руководителям муниципальных образований, что хочет услышать от них конкретные инициативы. "У нас много тем для обсуждения, я знаю, у вас наверняка есть какие-то вопросы, но дело даже не в вопросах, а я надеюсь на ваши предложения, на ваши идеи, которые можно было бы эффективно, быстро… реализовать. И я сделаю все для того, чтобы вам помочь. Здесь, конечно, и кадры, и вопросы, связанные с уровнем финансовой поддержки", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.
https://ria.ru/20230420/resheniya-1866640400.html
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россия, владимир путин
Путин потребовал конкретных инициатив от муниципалитетов
На встрече с главами муниципалитетов Путин потребовал конкретные инициативы