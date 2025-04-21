https://ria.ru/20250421/putin-2012575563.html

Песков пояснил слова Путина о ненанесении ударов по гражданским объектам

Песков пояснил слова Путина о ненанесении ударов по гражданским объектам - РИА Новости, 21.04.2025

Песков пояснил слова Путина о ненанесении ударов по гражданским объектам

Президент России Владимир Путин имел в виду переговоры с Украиной, когда говорил о необходимости обсуждения темы ненанесения ударов по гражданским объектам,... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T17:41:00+03:00

2025-04-21T17:41:00+03:00

2025-04-21T19:05:00+03:00

россия

украина

владимир путин

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политика

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин имел в виду переговоры с Украиной, когда говорил о необходимости обсуждения темы ненанесения ударов по гражданским объектам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Путин заявил, что предложение о введении моратория на удары по объектам гражданской инфраструктуры нужно обсудить в двустороннем порядке. "Когда президент говорил о том, что можно обсудить тему ненанесения ударов по гражданским объектам, в том числе в двустороннем порядке, президент именно имел в виду переговоры и обсуждения с украинской стороной", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250417/moratoriy-2011866734.html

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россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, политика