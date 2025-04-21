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Песков пояснил слова Путина о ненанесении ударов по гражданским объектам - РИА Новости, 21.04.2025
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17:41 21.04.2025 (обновлено: 19:05 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin-2012575563.html
Песков пояснил слова Путина о ненанесении ударов по гражданским объектам
Песков пояснил слова Путина о ненанесении ударов по гражданским объектам - РИА Новости, 21.04.2025
Песков пояснил слова Путина о ненанесении ударов по гражданским объектам
Президент России Владимир Путин имел в виду переговоры с Украиной, когда говорил о необходимости обсуждения темы ненанесения ударов по гражданским объектам,... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T17:41:00+03:00
2025-04-21T19:05:00+03:00
россия
украина
владимир путин
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин имел в виду переговоры с Украиной, когда говорил о необходимости обсуждения темы ненанесения ударов по гражданским объектам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Путин заявил, что предложение о введении моратория на удары по объектам гражданской инфраструктуры нужно обсудить в двустороннем порядке. "Когда президент говорил о том, что можно обсудить тему ненанесения ударов по гражданским объектам, в том числе в двустороннем порядке, президент именно имел в виду переговоры и обсуждения с украинской стороной", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250417/moratoriy-2011866734.html
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россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, политика
Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика

Песков пояснил слова Путина о ненанесении ударов по гражданским объектам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин имел в виду переговоры с Украиной, когда говорил о необходимости обсуждения темы ненанесения ударов по гражданским объектам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Путин заявил, что предложение о введении моратория на удары по объектам гражданской инфраструктуры нужно обсудить в двустороннем порядке.
"Когда президент говорил о том, что можно обсудить тему ненанесения ударов по гражданским объектам, в том числе в двустороннем порядке, президент именно имел в виду переговоры и обсуждения с украинской стороной", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Песков ответил на вопрос о действии моратория на удары по энергообъектам
17 апреля, 16:47
 
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