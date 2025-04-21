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Песков пояснил слова Путина о ненанесении ударов по гражданским объектам
Песков пояснил слова Путина о ненанесении ударов по гражданским объектам - РИА Новости, 21.04.2025
Песков пояснил слова Путина о ненанесении ударов по гражданским объектам
Президент России Владимир Путин имел в виду переговоры с Украиной, когда говорил о необходимости обсуждения темы ненанесения ударов по гражданским объектам,... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T17:41:00+03:00
2025-04-21T17:41:00+03:00
2025-04-21T19:05:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин имел в виду переговоры с Украиной, когда говорил о необходимости обсуждения темы ненанесения ударов по гражданским объектам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Путин заявил, что предложение о введении моратория на удары по объектам гражданской инфраструктуры нужно обсудить в двустороннем порядке. "Когда президент говорил о том, что можно обсудить тему ненанесения ударов по гражданским объектам, в том числе в двустороннем порядке, президент именно имел в виду переговоры и обсуждения с украинской стороной", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250417/moratoriy-2011866734.html
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Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика