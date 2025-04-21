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Участники СВО доказали, что готовы решать сложные задачи, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:40 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/putin-2012574600.html
Участники СВО доказали, что готовы решать сложные задачи, заявил Путин
Участники СВО доказали, что готовы решать сложные задачи, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025
Участники СВО доказали, что готовы решать сложные задачи, заявил Путин
Участники специальной военной операции делом доказали, что готовы решать самые сложные задачи, а превыше всего для них стоят интересы отечества, заявил... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T17:40:00+03:00
2025-04-21T17:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Участники специальной военной операции делом доказали, что готовы решать самые сложные задачи, а превыше всего для них стоят интересы отечества, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в День местного самоуправления принимает участие в церемонии награждения лауреатов Всероссийской муниципальной премии "Служение". "Сегодня мы, к сожалению, вновь вынуждены противостоять тем, кто пытается посягнуть на безопасность нашей Родины, вновь убеждаемся, что отвага, сила духа и сплоченность наших людей способны преодолевать любые угрозы. Примеры стойкости, верности долгу искренней любви к отечеству, которые мы видим в наши дни, доказывают связь времен", - сказал глава государства. По мнению Путина, совершенно справедливо и своевременно в премии появилась номинация "Мужество и героизм на благо служения Родине". "Считаю очень важным активно привлекать к работе на всех уровнях власти участников и ветеранов специальной военной операции. Они делом доказали, что они - люди сильные надежные, готовы решать самые сложные задачи, а превыше всего для них стоят интересы отечества", - добавил президент.
https://ria.ru/20250421/putin-2012544795.html
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общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Участники СВО доказали, что готовы решать сложные задачи, заявил Путин

Путин: участники СВО делом доказали, что готовы решать самые сложные задачи

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин выступил на церемонии награждения лауреатов премии "Служение"
Президент Владимир Путин выступил на церемонии награждения лауреатов премии Служение - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Владимир Путин выступил на церемонии награждения лауреатов премии "Служение"
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Участники специальной военной операции делом доказали, что готовы решать самые сложные задачи, а превыше всего для них стоят интересы отечества, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День местного самоуправления принимает участие в церемонии награждения лауреатов Всероссийской муниципальной премии "Служение".
«
"Сегодня мы, к сожалению, вновь вынуждены противостоять тем, кто пытается посягнуть на безопасность нашей Родины, вновь убеждаемся, что отвага, сила духа и сплоченность наших людей способны преодолевать любые угрозы. Примеры стойкости, верности долгу искренней любви к отечеству, которые мы видим в наши дни, доказывают связь времен", - сказал глава государства.
По мнению Путина, совершенно справедливо и своевременно в премии появилась номинация "Мужество и героизм на благо служения Родине".
"Считаю очень важным активно привлекать к работе на всех уровнях власти участников и ветеранов специальной военной операции. Они делом доказали, что они - люди сильные надежные, готовы решать самые сложные задачи, а превыше всего для них стоят интересы отечества", - добавил президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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Вчера, 16:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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