https://ria.ru/20250421/putin-2012574600.html

Участники СВО доказали, что готовы решать сложные задачи, заявил Путин

Участники СВО доказали, что готовы решать сложные задачи, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025

Участники СВО доказали, что готовы решать сложные задачи, заявил Путин

Участники специальной военной операции делом доказали, что готовы решать самые сложные задачи, а превыше всего для них стоят интересы отечества, заявил... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T17:40:00+03:00

2025-04-21T17:40:00+03:00

2025-04-21T17:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Участники специальной военной операции делом доказали, что готовы решать самые сложные задачи, а превыше всего для них стоят интересы отечества, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в День местного самоуправления принимает участие в церемонии награждения лауреатов Всероссийской муниципальной премии "Служение". "Сегодня мы, к сожалению, вновь вынуждены противостоять тем, кто пытается посягнуть на безопасность нашей Родины, вновь убеждаемся, что отвага, сила духа и сплоченность наших людей способны преодолевать любые угрозы. Примеры стойкости, верности долгу искренней любви к отечеству, которые мы видим в наши дни, доказывают связь времен", - сказал глава государства. По мнению Путина, совершенно справедливо и своевременно в премии появилась номинация "Мужество и героизм на благо служения Родине". "Считаю очень важным активно привлекать к работе на всех уровнях власти участников и ветеранов специальной военной операции. Они делом доказали, что они - люди сильные надежные, готовы решать самые сложные задачи, а превыше всего для них стоят интересы отечества", - добавил президент.

https://ria.ru/20250421/putin-2012544795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин