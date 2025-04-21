https://ria.ru/20250421/putin-2012570688.html

Путин отметил востребованность хороших управленцев

Путин отметил востребованность хороших управленцев - РИА Новости, 21.04.2025

Путин отметил востребованность хороших управленцев

Хорошие управленцы на муниципальном уровне особенно востребованы в РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T17:28:00+03:00

2025-04-21T17:28:00+03:00

2025-04-21T17:28:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Хорошие управленцы на муниципальном уровне особенно востребованы в РФ, заявил президент России Владимир Путин. "Хорошие, грамотные, чуткие управленцы нужны везде, но, пожалуй, на муниципальном уровне особенно. Очевидно, что это самая первая вещь, самая верная вещь: именно муниципальный уровень ближе всего к людям. И поэтому именно там должны появляться наиболее эффективные управленцы", - сказал Путин на церемонии награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии "Служение".

https://ria.ru/20250421/putin-2012544795.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин