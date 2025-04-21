https://ria.ru/20250421/putin-2012570688.html
Путин отметил востребованность хороших управленцев
Путин отметил востребованность хороших управленцев - РИА Новости, 21.04.2025
Путин отметил востребованность хороших управленцев
Хорошие управленцы на муниципальном уровне особенно востребованы в РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T17:28:00+03:00
2025-04-21T17:28:00+03:00
2025-04-21T17:28:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Хорошие управленцы на муниципальном уровне особенно востребованы в РФ, заявил президент России Владимир Путин. "Хорошие, грамотные, чуткие управленцы нужны везде, но, пожалуй, на муниципальном уровне особенно. Очевидно, что это самая первая вещь, самая верная вещь: именно муниципальный уровень ближе всего к людям. И поэтому именно там должны появляться наиболее эффективные управленцы", - сказал Путин на церемонии награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии "Служение".
https://ria.ru/20250421/putin-2012544795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин отметил востребованность хороших управленцев
Путин: хорошие управленцы на муниципальном уровне особенно востребованы в России