https://ria.ru/20250421/putin-2012568444.html

Путин усомнился в угрозах ЕС в адрес лидеров, которые приедут на 9 мая

Путин усомнился в угрозах ЕС в адрес лидеров, которые приедут на 9 мая - РИА Новости, 21.04.2025

Путин усомнился в угрозах ЕС в адрес лидеров, которые приедут на 9 мая

Президент РФ Владимир Путин усомнился в том, что у европейских чиновников есть инструменты для того, чтобы претворить в жизнь свои угрозы лидерам, которые... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T17:23:00+03:00

2025-04-21T17:23:00+03:00

2025-04-21T17:23:00+03:00

россия

москва

владимир путин

евросоюз

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин усомнился в том, что у европейских чиновников есть инструменты для того, чтобы претворить в жизнь свои угрозы лидерам, которые собираются приехать в Москву на 9 мая. "Для того. чтобы угрожать, нужно иметь необходимые инструменты для того, чтобы осуществить свои угрозы - первое. И второе - нужно быть готовыми применить эти силы и средства для того, чтобы их реализовать. Есть ли все это у таких европейских чиновников - я не знаю", - сказал Путин журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250415/kallas-2011348590.html

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россия, москва, владимир путин, евросоюз