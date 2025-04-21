https://ria.ru/20250421/putin-2012568444.html
Путин усомнился в угрозах ЕС в адрес лидеров, которые приедут на 9 мая
Путин усомнился в угрозах ЕС в адрес лидеров, которые приедут на 9 мая - РИА Новости, 21.04.2025
Путин усомнился в угрозах ЕС в адрес лидеров, которые приедут на 9 мая
Президент РФ Владимир Путин усомнился в том, что у европейских чиновников есть инструменты для того, чтобы претворить в жизнь свои угрозы лидерам, которые... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T17:23:00+03:00
2025-04-21T17:23:00+03:00
2025-04-21T17:23:00+03:00
россия
москва
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/90489/97/904899770_0:217:2200:1455_1920x0_80_0_0_11fd46a2470b4932363fbb91ed85aa0c.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин усомнился в том, что у европейских чиновников есть инструменты для того, чтобы претворить в жизнь свои угрозы лидерам, которые собираются приехать в Москву на 9 мая. "Для того. чтобы угрожать, нужно иметь необходимые инструменты для того, чтобы осуществить свои угрозы - первое. И второе - нужно быть готовыми применить эти силы и средства для того, чтобы их реализовать. Есть ли все это у таких европейских чиновников - я не знаю", - сказал Путин журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250415/kallas-2011348590.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/90489/97/904899770_69:0:2200:1598_1920x0_80_0_0_e562c81c01f8f550a8350d990248a172.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, евросоюз
Россия, Москва, Владимир Путин, Евросоюз
Путин усомнился в угрозах ЕС в адрес лидеров, которые приедут на 9 мая
Путин усомнился в том, что у чиновников ЕС есть инструменты для реализации угроз