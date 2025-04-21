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Путин усомнился в угрозах ЕС в адрес лидеров, которые приедут на 9 мая - РИА Новости, 21.04.2025
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17:23 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/putin-2012568444.html
Путин усомнился в угрозах ЕС в адрес лидеров, которые приедут на 9 мая
Путин усомнился в угрозах ЕС в адрес лидеров, которые приедут на 9 мая - РИА Новости, 21.04.2025
Путин усомнился в угрозах ЕС в адрес лидеров, которые приедут на 9 мая
Президент РФ Владимир Путин усомнился в том, что у европейских чиновников есть инструменты для того, чтобы претворить в жизнь свои угрозы лидерам, которые... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T17:23:00+03:00
2025-04-21T17:23:00+03:00
россия
москва
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин усомнился в том, что у европейских чиновников есть инструменты для того, чтобы претворить в жизнь свои угрозы лидерам, которые собираются приехать в Москву на 9 мая. "Для того. чтобы угрожать, нужно иметь необходимые инструменты для того, чтобы осуществить свои угрозы - первое. И второе - нужно быть готовыми применить эти силы и средства для того, чтобы их реализовать. Есть ли все это у таких европейских чиновников - я не знаю", - сказал Путин журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
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россия, москва, владимир путин, евросоюз
Россия, Москва, Владимир Путин, Евросоюз
Путин усомнился в угрозах ЕС в адрес лидеров, которые приедут на 9 мая

Путин усомнился в том, что у чиновников ЕС есть инструменты для реализации угроз

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин усомнился в том, что у европейских чиновников есть инструменты для того, чтобы претворить в жизнь свои угрозы лидерам, которые собираются приехать в Москву на 9 мая.
«
"Для того. чтобы угрожать, нужно иметь необходимые инструменты для того, чтобы осуществить свои угрозы - первое. И второе - нужно быть готовыми применить эти силы и средства для того, чтобы их реализовать. Есть ли все это у таких европейских чиновников - я не знаю", - сказал Путин журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
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