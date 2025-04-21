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Путин прокомментировал предложение не бить по гражданской инфраструктуре - РИА Новости, 21.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:03 21.04.2025 (обновлено: 19:32 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin-2012561346.html
Путин прокомментировал предложение не бить по гражданской инфраструктуре
Путин прокомментировал предложение не бить по гражданской инфраструктуре - РИА Новости, 21.04.2025
Путин прокомментировал предложение не бить по гражданской инфраструктуре
Президент Владимир Путин после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России", рассуждая о предложении РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T17:03:00+03:00
2025-04-21T19:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
москва
киев
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России", рассуждая о предложении не наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры, заявил, что с этим надо разобраться. "Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться. &lt;...&gt; Мы все это проанализируем и будем принимать соответствующее решение", — отметил он. Как указал глава государства, Киев использует гражданские объекты для военных целей, "проводят сборища в ресторане &lt;...&gt; сходки, собрания, совещания, что-то отмечают, водку пьют"."Это гражданский объект? Гражданский. Но цель какая? Военная. С этим нужно разобраться. Это все предмет для тщательного исследования, может быть, и в двустороннем порядке, в результате диалога. Мы этого не исключаем. Так что мы это все проанализируем и будем принимать соответствующие решения", — добавил президент. В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, указал глава государства.В воскресенье в Минобороны сообщили, что украинские войска неоднократно нарушали режим прекращения огня после начала пасхального перемирия. Они попытались атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь ДНР.Кроме того, ночью ВСУ применили 48 БПЛА, в том числе один — по территории Крыма. Также противник 444 раза обстрелял из орудий и минометов позиции российской армии, нанес 900 ударов квадрокоптерами и сбрасывал различные боеприпасы.При этом все группировки российских войск в зоне СВО с 18:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, подчеркнули в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20250421/putin-2012574600.html
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россия, владимир путин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, москва, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Москва, Киев
Путин прокомментировал предложение не бить по гражданской инфраструктуре

Путин: Россия изучит предложение о моратории на удары по гражданским объектам

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России", рассуждая о предложении не наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры, заявил, что с этим надо разобраться.
"Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться. <...> Мы все это проанализируем и будем принимать соответствующее решение", — отметил он.
Президент Владимир Путин выступил на церемонии награждения лауреатов премии Служение - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Участники СВО доказали, что готовы решать сложные задачи, заявил Путин
Вчера, 17:40
Как указал глава государства, Киев использует гражданские объекты для военных целей, "проводят сборища в ресторане <...> сходки, собрания, совещания, что-то отмечают, водку пьют".
"Это гражданский объект? Гражданский. Но цель какая? Военная. С этим нужно разобраться. Это все предмет для тщательного исследования, может быть, и в двустороннем порядке, в результате диалога. Мы этого не исключаем. Так что мы это все проанализируем и будем принимать соответствующие решения", — добавил президент.
В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, указал глава государства.
В воскресенье в Минобороны сообщили, что украинские войска неоднократно нарушали режим прекращения огня после начала пасхального перемирия. Они попытались атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь ДНР.
Кроме того, ночью ВСУ применили 48 БПЛА, в том числе один — по территории Крыма. Также противник 444 раза обстрелял из орудий и минометов позиции российской армии, нанес 900 ударов квадрокоптерами и сбрасывал различные боеприпасы.
При этом все группировки российских войск в зоне СВО с 18:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, подчеркнули в оборонном ведомстве.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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Вчера, 16:53
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаМоскваКиев
 
 
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