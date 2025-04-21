Путин прокомментировал предложение не бить по гражданской инфраструктуре
Путин: Россия изучит предложение о моратории на удары по гражданским объектам
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России", рассуждая о предложении не наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры, заявил, что с этим надо разобраться.
"Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться. <...> Мы все это проанализируем и будем принимать соответствующее решение", — отметил он.
Как указал глава государства, Киев использует гражданские объекты для военных целей, "проводят сборища в ресторане <...> сходки, собрания, совещания, что-то отмечают, водку пьют".
"Это гражданский объект? Гражданский. Но цель какая? Военная. С этим нужно разобраться. Это все предмет для тщательного исследования, может быть, и в двустороннем порядке, в результате диалога. Мы этого не исключаем. Так что мы это все проанализируем и будем принимать соответствующие решения", — добавил президент.
В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, указал глава государства.
В воскресенье в Минобороны сообщили, что украинские войска неоднократно нарушали режим прекращения огня после начала пасхального перемирия. Они попытались атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь ДНР.
Кроме того, ночью ВСУ применили 48 БПЛА, в том числе один — по территории Крыма. Также противник 444 раза обстрелял из орудий и минометов позиции российской армии, нанес 900 ударов квадрокоптерами и сбрасывал различные боеприпасы.
При этом все группировки российских войск в зоне СВО с 18:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, подчеркнули в оборонном ведомстве.