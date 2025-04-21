https://ria.ru/20250421/putin-2012561346.html

Путин прокомментировал предложение не бить по гражданской инфраструктуре

Путин прокомментировал предложение не бить по гражданской инфраструктуре - РИА Новости, 21.04.2025

Путин прокомментировал предложение не бить по гражданской инфраструктуре

Президент Владимир Путин после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России", рассуждая о предложении РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T17:03:00+03:00

2025-04-21T17:03:00+03:00

2025-04-21T19:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

москва

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746463684_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_48cb6f95cdb1d5f9481e5d262c22092a.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России", рассуждая о предложении не наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры, заявил, что с этим надо разобраться. "Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться. <...> Мы все это проанализируем и будем принимать соответствующее решение", — отметил он. Как указал глава государства, Киев использует гражданские объекты для военных целей, "проводят сборища в ресторане <...> сходки, собрания, совещания, что-то отмечают, водку пьют"."Это гражданский объект? Гражданский. Но цель какая? Военная. С этим нужно разобраться. Это все предмет для тщательного исследования, может быть, и в двустороннем порядке, в результате диалога. Мы этого не исключаем. Так что мы это все проанализируем и будем принимать соответствующие решения", — добавил президент. В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, указал глава государства.В воскресенье в Минобороны сообщили, что украинские войска неоднократно нарушали режим прекращения огня после начала пасхального перемирия. Они попытались атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь ДНР.Кроме того, ночью ВСУ применили 48 БПЛА, в том числе один — по территории Крыма. Также противник 444 раза обстрелял из орудий и минометов позиции российской армии, нанес 900 ударов квадрокоптерами и сбрасывал различные боеприпасы.При этом все группировки российских войск в зоне СВО с 18:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, подчеркнули в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20250421/putin-2012574600.html

https://ria.ru/20250421/putin-2012557741.html

россия

донецкая народная республика

москва

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, москва, киев