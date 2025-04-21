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Путин прокомментировал приезд иностранных лидеров в Россию на 9 мая - РИА Новости, 21.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:01 21.04.2025 (обновлено: 17:33 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin-2012559990.html
Путин прокомментировал приезд иностранных лидеров в Россию на 9 мая
Путин прокомментировал приезд иностранных лидеров в Россию на 9 мая - РИА Новости, 21.04.2025
Путин прокомментировал приезд иностранных лидеров в Россию на 9 мая
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у лидеров государств, которые собираются приехать в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая, мужества гораздо... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T17:01:00+03:00
2025-04-21T17:33:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у лидеров государств, которые собираются приехать в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая, мужества гораздо больше, чем у тех кто угрожает. В понедельник в Москве в Национальном центре "Россия" проходит церемония награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии "Служение". "Те, кто собираются приезжать в Россию (главы государств, которые приедут на празднование Победы 9 мая - ред.), у них мужества гораздо больше, чем у тех, кто прячется за чьей-то спиной и пытается кому бы то ни было угрожать, прежде всего, в данном случае, тем, кто собирается отметить исторические заслуги людей, отдавших свою жизнь в борьбе с нацизмом", - сказал Путин журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России".Комментируя угрозы со стороны европейских чиновников в адрес лидеров, которые собираются в Москву по случаю 9 мая, российский президент отметил, что "если потенциал стран, которые стоят за их спиной", ограничивается 1,3 миллионами человек "и они призывают продолжать войну до последнего украинца, то в этой связи возникает вопрос: искренне ли это, люди находятся ли в здравом уме, когда предлагают нечто подобное".
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россия, москва, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин прокомментировал приезд иностранных лидеров в Россию на 9 мая

Путин: у лидеров государств, которые приедут в Россию на 9 мая, много мужества

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у лидеров государств, которые собираются приехать в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая, мужества гораздо больше, чем у тех кто угрожает.
В понедельник в Москве в Национальном центре "Россия" проходит церемония награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии "Служение".
«
"Те, кто собираются приезжать в Россию (главы государств, которые приедут на празднование Победы 9 мая - ред.), у них мужества гораздо больше, чем у тех, кто прячется за чьей-то спиной и пытается кому бы то ни было угрожать, прежде всего, в данном случае, тем, кто собирается отметить исторические заслуги людей, отдавших свою жизнь в борьбе с нацизмом", - сказал Путин журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России".
Комментируя угрозы со стороны европейских чиновников в адрес лидеров, которые собираются в Москву по случаю 9 мая, российский президент отметил, что "если потенциал стран, которые стоят за их спиной", ограничивается 1,3 миллионами человек "и они призывают продолжать войну до последнего украинца, то в этой связи возникает вопрос: искренне ли это, люди находятся ли в здравом уме, когда предлагают нечто подобное".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Путин встретится с некоторыми гостями мероприятий в честь 80-летия Победы
9 апреля, 12:35
 
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