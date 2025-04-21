https://ria.ru/20250421/putin-2012559700.html
Путин прокомментировал удар ВС России в Сумах
Путин прокомментировал удар ВС России в Сумах - РИА Новости, 21.04.2025
Путин прокомментировал удар ВС России в Сумах
Президент России Владимир Путин, комментируя удар ВС РФ по конгресс-центру в Сумах, заявил, что там проходило награждение тех, кто совершал преступления в... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:59:00+03:00
2025-04-21T16:59:00+03:00
2025-04-21T16:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя удар ВС РФ по конгресс-центру в Сумах, заявил, что там проходило награждение тех, кто совершал преступления в Курской области. "Всем хорошо известен удар наших вооруженных сил по конгресс-центру у Сумского университета. Гражданский это объект? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области: и подразделений ВСУ, и националистов. Это те люди, которых мы считаем преступниками", - сказал глава государства журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России".
https://ria.ru/20250417/udar-2011845354.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путин прокомментировал удар ВС России в Сумах
Путин: удар в Сумах нанесли из-за присутствия военных, совершивших преступления