https://ria.ru/20250421/putin-2012557741.html

Россия всегда положительно относится к перемириям, заявил Путин

Россия всегда положительно относится к перемириям, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025

Россия всегда положительно относится к перемириям, заявил Путин

Россия всегда хорошо относится к перемириям, поэтому и выступила с такой инициативой, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:53:00+03:00

2025-04-21T16:53:00+03:00

2025-04-21T16:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия всегда хорошо относится к перемириям, поэтому и выступила с такой инициативой, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы к перемирию всегда относимся положительно, поэтому и выступили с такой инициативой. Тем более, речь идет о светлых пасхальных днях - это праздник для всех христиан. Так сложилось, в эти дни и для католиков, и для протестантов, и для православных христиан", - сказал Путин журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России". Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00.00 21 апреля. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило Минобороны. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной. -0-

https://ria.ru/20250420/iran-2012366639.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин