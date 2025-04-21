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Россия всегда положительно относится к перемириям, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:53 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/putin-2012557741.html
Россия всегда положительно относится к перемириям, заявил Путин
Россия всегда положительно относится к перемириям, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025
Россия всегда положительно относится к перемириям, заявил Путин
Россия всегда хорошо относится к перемириям, поэтому и выступила с такой инициативой, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:53:00+03:00
2025-04-21T16:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия всегда хорошо относится к перемириям, поэтому и выступила с такой инициативой, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы к перемирию всегда относимся положительно, поэтому и выступили с такой инициативой. Тем более, речь идет о светлых пасхальных днях - это праздник для всех христиан. Так сложилось, в эти дни и для католиков, и для протестантов, и для православных христиан", - сказал Путин журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России". Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00.00 21 апреля. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило Минобороны. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной. -0-
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Россия всегда положительно относится к перемириям, заявил Путин

Путин: РФ хорошо относится к перемириям, поэтому и выступила с такой инициативой

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия всегда хорошо относится к перемириям, поэтому и выступила с такой инициативой, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Мы к перемирию всегда относимся положительно, поэтому и выступили с такой инициативой. Тем более, речь идет о светлых пасхальных днях - это праздник для всех христиан. Так сложилось, в эти дни и для католиков, и для протестантов, и для православных христиан", - сказал Путин журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России".
Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00.00 21 апреля. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило Минобороны. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной. -0-
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