https://ria.ru/20250421/putin-2012556756.html

Путин призвал наказать виновных в преступлениях в Курской области

Путин призвал наказать виновных в преступлениях в Курской области - РИА Новости, 21.04.2025

Путин призвал наказать виновных в преступлениях в Курской области

Те, кто совершал преступления в Курской области, должны получить заслуженное возмездие, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:51:00+03:00

2025-04-21T16:51:00+03:00

2025-04-21T16:57:00+03:00

курская область

владимир путин

россия

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Те, кто совершал преступления в Курской области, должны получить заслуженное возмездие, заявил президент РФ Владимир Путин."Например, всем хорошо известен удар наших вооружённых сил по конгресс-центру, по-моему, Сумского университета. Гражданский это объект или не гражданский? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области, и подразделений ВСУ, и националистов. Это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие за содеянное в приграничной области, в том числе и в Курской, они и получили это возмездие", - сказал Путин журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России".

https://ria.ru/20250421/rezhim-2012552595.html

курская область

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курская область, владимир путин, россия, вооруженные силы украины, украина