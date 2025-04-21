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Путин призвал наказать виновных в преступлениях в Курской области - РИА Новости, 21.04.2025
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16:51 21.04.2025 (обновлено: 16:57 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin-2012556756.html
Путин призвал наказать виновных в преступлениях в Курской области
Путин призвал наказать виновных в преступлениях в Курской области - РИА Новости, 21.04.2025
Путин призвал наказать виновных в преступлениях в Курской области
Те, кто совершал преступления в Курской области, должны получить заслуженное возмездие, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:51:00+03:00
2025-04-21T16:57:00+03:00
курская область
владимир путин
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Те, кто совершал преступления в Курской области, должны получить заслуженное возмездие, заявил президент РФ Владимир Путин."Например, всем хорошо известен удар наших вооружённых сил по конгресс-центру, по-моему, Сумского университета. Гражданский это объект или не гражданский? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области, и подразделений ВСУ, и националистов. Это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие за содеянное в приграничной области, в том числе и в Курской, они и получили это возмездие", - сказал Путин журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России".
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курская область, владимир путин, россия, вооруженные силы украины, украина
Курская область, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Путин призвал наказать виновных в преступлениях в Курской области

Путин: совершавшие преступления в Курской области должны получить возмездие

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин выступил на церемонии награждения лауреатов премии "Служение"
Президент Владимир Путин выступил на церемонии награждения лауреатов премии Служение - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Владимир Путин выступил на церемонии награждения лауреатов премии "Служение"
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Те, кто совершал преступления в Курской области, должны получить заслуженное возмездие, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Например, всем хорошо известен удар наших вооружённых сил по конгресс-центру, по-моему, Сумского университета. Гражданский это объект или не гражданский? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области, и подразделений ВСУ, и националистов. Это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие за содеянное в приграничной области, в том числе и в Курской, они и получили это возмездие", - сказал Путин журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России".
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Курская областьВладимир ПутинРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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