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Киеву подсказали не отвергать инициативу о перемирии, считает Путин - РИА Новости, 21.04.2025
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16:51 21.04.2025 (обновлено: 19:20 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin-2012556589.html
Киеву подсказали не отвергать инициативу о перемирии, считает Путин
Киеву подсказали не отвергать инициативу о перемирии, считает Путин - РИА Новости, 21.04.2025
Киеву подсказали не отвергать инициативу о перемирии, считает Путин
Президент России Владимир Путин допустил, что западные кураторы киевского режима подсказали его руководству не отвергать инициативу о пасхальном перемирии. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:51:00+03:00
2025-04-21T19:20:00+03:00
киев
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин допустил, что западные кураторы киевского режима подсказали его руководству не отвергать инициативу о пасхальном перемирии."Но там, видимо, нашлись кто-то поумнее, кто подсказал, скорее всего - иностранные кураторы, что отвергать такие инициативы - это проигрышная позиция для киевского режима, и они быстро согласились", - сказал Путин журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России", говоря о пасхальном перемирии.Он отметил, что Москва видела "первичную реакцию" киевского режима на инициативу о перемирии."Я думаю, что это все заметили, было опубликовано заявление, согласно которому наше предложение рассматривалось как игра с судьбами, с жизнями людей и так далее", - сказал президент.Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00.00 21 апреля. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило Минобороны. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
https://ria.ru/20250421/putin--2012552703.html
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киев, владимир путин, россия
Киев, Владимир Путин, Россия
Киеву подсказали не отвергать инициативу о перемирии, считает Путин

Путин считает, что кураторы подсказали Киеву не отвергать инициативу о перемирии

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин допустил, что западные кураторы киевского режима подсказали его руководству не отвергать инициативу о пасхальном перемирии.
«
"Но там, видимо, нашлись кто-то поумнее, кто подсказал, скорее всего - иностранные кураторы, что отвергать такие инициативы - это проигрышная позиция для киевского режима, и они быстро согласились", - сказал Путин журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России", говоря о пасхальном перемирии.
Он отметил, что Москва видела "первичную реакцию" киевского режима на инициативу о перемирии.
"Я думаю, что это все заметили, было опубликовано заявление, согласно которому наше предложение рассматривалось как игра с судьбами, с жизнями людей и так далее", - сказал президент.
Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00.00 21 апреля. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило Минобороны. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
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