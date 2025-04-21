Киеву подсказали не отвергать инициативу о перемирии, считает Путин
Путин считает, что кураторы подсказали Киеву не отвергать инициативу о перемирии
Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин допустил, что западные кураторы киевского режима подсказали его руководству не отвергать инициативу о пасхальном перемирии.
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"Но там, видимо, нашлись кто-то поумнее, кто подсказал, скорее всего - иностранные кураторы, что отвергать такие инициативы - это проигрышная позиция для киевского режима, и они быстро согласились", - сказал Путин журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России", говоря о пасхальном перемирии.
Он отметил, что Москва видела "первичную реакцию" киевского режима на инициативу о перемирии.
"Я думаю, что это все заметили, было опубликовано заявление, согласно которому наше предложение рассматривалось как игра с судьбами, с жизнями людей и так далее", - сказал президент.
Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00.00 21 апреля. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило Минобороны. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.