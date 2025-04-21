Рейтинг@Mail.ru
Путин может обсудить иранское досье с султаном Омана, заявил Песков - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 21.04.2025 (обновлено: 17:02 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin-2012556019.html
Путин может обсудить иранское досье с султаном Омана, заявил Песков
Путин может обсудить иранское досье с султаном Омана, заявил Песков - РИА Новости, 21.04.2025
Путин может обсудить иранское досье с султаном Омана, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что российский лидер Владимир Путин на встрече с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:49:00+03:00
2025-04-21T17:02:00+03:00
в мире
цены на нефть
оман
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976902653_83:0:2931:1602_1920x0_80_0_0_970b3a7cfb6ca7f90cd7028b30f82c92.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что российский лидер Владимир Путин на встрече с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом обсудит иранское ядерное досье, отметив, что региональные дела обязательно будут обсуждаться.Султан Омана в понедельник прибыл в Москву с государственным визитом, передавал ранее корреспондент РИА Новости."Региональные дела обязательно будут обсуждаться, конечно", - сказал Песков журналистам на вопрос, будет ли на встрече Путина с султаном Омана обсуждаться иранская ядерная программа.
https://ria.ru/20250421/putin-2012557741.html
оман
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976902653_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_c1a4495895f5d8b2226a93f160e4e408.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, оман, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Цены на нефть, Оман, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин может обсудить иранское досье с султаном Омана, заявил Песков

Песков: Путин может обсудить иранское досье на встрече с султаном Омана

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что российский лидер Владимир Путин на встрече с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом обсудит иранское ядерное досье, отметив, что региональные дела обязательно будут обсуждаться.
Султан Омана в понедельник прибыл в Москву с государственным визитом, передавал ранее корреспондент РИА Новости.
"Региональные дела обязательно будут обсуждаться, конечно", - сказал Песков журналистам на вопрос, будет ли на встрече Путина с султаном Омана обсуждаться иранская ядерная программа.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Россия всегда положительно относится к перемириям, заявил Путин
Вчера, 16:53
 
В миреЦены на нефтьОманВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала