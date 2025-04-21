https://ria.ru/20250421/putin-2012556019.html
Путин может обсудить иранское досье с султаном Омана, заявил Песков
Путин может обсудить иранское досье с султаном Омана, заявил Песков - РИА Новости, 21.04.2025
Путин может обсудить иранское досье с султаном Омана, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что российский лидер Владимир Путин на встрече с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:49:00+03:00
2025-04-21T16:49:00+03:00
2025-04-21T17:02:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что российский лидер Владимир Путин на встрече с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом обсудит иранское ядерное досье, отметив, что региональные дела обязательно будут обсуждаться.Султан Омана в понедельник прибыл в Москву с государственным визитом, передавал ранее корреспондент РИА Новости."Региональные дела обязательно будут обсуждаться, конечно", - сказал Песков журналистам на вопрос, будет ли на встрече Путина с султаном Омана обсуждаться иранская ядерная программа.
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в мире, цены на нефть, оман, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Цены на нефть, Оман, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин может обсудить иранское досье с султаном Омана, заявил Песков
Песков: Путин может обсудить иранское досье на встрече с султаном Омана