https://ria.ru/20250421/putin-2012553662.html
Путин надеется на положительное отношение Киева к мирным инициативам
Путин надеется на положительное отношение Киева к мирным инициативам - РИА Новости, 21.04.2025
Путин надеется на положительное отношение Киева к мирным инициативам
Россия надеется, что украинская сторона тоже будет положительно относиться к мирным инициативам, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:45:00+03:00
2025-04-21T16:45:00+03:00
2025-04-21T16:54:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия надеется, что украинская сторона тоже будет положительно относиться к мирным инициативам, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Всегда об этом говорили, что мы относимся к любым мирным инициативам положительно. Надеемся, что так же к этому будут относиться и представители киевского режима", - сказал Путин журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России".
https://ria.ru/20250421/putin--2012552703.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин надеется на положительное отношение Киева к мирным инициативам
Путин: РФ надеется, что Украина тоже положительно относится к мирным инициативам