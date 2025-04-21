https://ria.ru/20250421/putin-2012553662.html

Путин надеется на положительное отношение Киева к мирным инициативам

Путин надеется на положительное отношение Киева к мирным инициативам - РИА Новости, 21.04.2025

Путин надеется на положительное отношение Киева к мирным инициативам

Россия надеется, что украинская сторона тоже будет положительно относиться к мирным инициативам, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:45:00+03:00

2025-04-21T16:45:00+03:00

2025-04-21T16:54:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия надеется, что украинская сторона тоже будет положительно относиться к мирным инициативам, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Всегда об этом говорили, что мы относимся к любым мирным инициативам положительно. Надеемся, что так же к этому будут относиться и представители киевского режима", - сказал Путин журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России".

https://ria.ru/20250421/putin--2012552703.html

россия

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Наталья Макарова

россия, владимир путин