https://ria.ru/20250421/putin-2012553109.html

Путин отметил роль муниципалитетов в достижении национальных целей

Путин отметил роль муниципалитетов в достижении национальных целей - РИА Новости, 21.04.2025

Путин отметил роль муниципалитетов в достижении национальных целей

Президент России Владимир Путин отметил роль органов местного самоуправления в достижении национальных целей страны. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:43:00+03:00

2025-04-21T16:43:00+03:00

2025-04-21T16:43:00+03:00

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил роль органов местного самоуправления в достижении национальных целей страны. "Уверен, предстоящий обмен опытом, лучшими практиками внесет свой вклад в повышение качества жизни наших граждан, в достижение национальных целей развития страны", - сказал Путин на церемонии вручения премии "Служение". Президент отметил, что форум "Малая родина - сила России" объединил представителей муниципалитетов из всех регионов РФ.

https://ria.ru/20250421/putin-2012551495.html

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россия, владимир путин, политика