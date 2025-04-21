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Путин назвал работу муниципальных служащих важнейшей миссией - РИА Новости, 21.04.2025
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16:43 21.04.2025 (обновлено: 20:38 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin-2012552852.html
Путин назвал работу муниципальных служащих важнейшей миссией
Путин назвал работу муниципальных служащих важнейшей миссией - РИА Новости, 21.04.2025
Путин назвал работу муниципальных служащих важнейшей миссией
Президент России Владимир Путин в день органов местного самоуправления назвал важнейшей миссией работу муниципальных служащих в РФ. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:43:00+03:00
2025-04-21T20:38:00+03:00
общество
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в день органов местного самоуправления назвал важнейшей миссией работу муниципальных служащих в РФ. В понедельник в Москве в Национальном центре "Россия" проходит церемония награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии "Служение". "Работа на муниципальном уровне – это и огромная ответственность, и настоящее призвание. И подчеркну, важнейшая для государства, для нашего общества, прямо скажу, миссия – это действительно служение, миссия", - сказал глава государства в ходе церемонии. Путин также подчеркнул, что в рядах муниципальных органов власти, предприятиях и организациях, очень много ярких, неравнодушных людей, которые "буквально горят своим делом, следуют богатым, многовековым традициям отечественной системы местного самоуправления, лучшим идеалом российского земства". Победителем в номинации "Молодые кадры - на службе страны" стал Станислав Трофимов из Чувашии за проект "На селе жить, творить и трудиться", в номинации "Развитие территории – благополучие жителей" победил глава Кемерово Дмитрий Анисимов за проект "Строим новый Кемерово".Первое место в номинации "Благополучие семьи - приоритет государства" получил проект "Губкинцев счастливая семья" Губкинского городского округа Белгородской области. Награду получил глава администрации Губкинского городского округа Белгородской области Михаил Лобазнов.В номинации "Прямой разговор - доверие к власти" первое место занял Владимир Дудочкин из Троицка за проект "День соседей". Игорь Лукьянов из Белокалитвинского района Ростовской области победил в номинации "Великое наследие - для будущих поколений".В номинация "Укрепляя партнерство - расширяем возможности" главная награда была присуждена команде администрации города Воскресенска за проект "Завтра рождается сегодня". Алексей Благов из Тулы завоевал главный приз премии в номинации "Забота о семьях героев - вклад в общую победу" за "Музыкально-патриотический марафон "Все для Победы 71".В номинации "Инициатива каждого - общий успех" победила Марина Смирнова из Нижнего Тагила за проект "Никто кроме нас".Премия проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Прием заявок завершился 9 февраля. -0-
https://ria.ru/20250421/putin-2012610016.html
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Путин на встрече с главами муниципальных образований
Путин на встрече с главами муниципальных образований
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общество, россия, москва, владимир путин
Общество, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин назвал работу муниципальных служащих важнейшей миссией

Путин назвал работу муниципальных служащих важнейшей миссией и призванием

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в день органов местного самоуправления назвал важнейшей миссией работу муниципальных служащих в РФ.
В понедельник в Москве в Национальном центре "Россия" проходит церемония награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии "Служение".
Президент Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Путин поблагодарил муниципальных служащих за настрой на защиту границы
Вчера, 20:26
«
"Работа на муниципальном уровне – это и огромная ответственность, и настоящее призвание. И подчеркну, важнейшая для государства, для нашего общества, прямо скажу, миссия – это действительно служение, миссия", - сказал глава государства в ходе церемонии.
Путин также подчеркнул, что в рядах муниципальных органов власти, предприятиях и организациях, очень много ярких, неравнодушных людей, которые "буквально горят своим делом, следуют богатым, многовековым традициям отечественной системы местного самоуправления, лучшим идеалом российского земства".
Победителем в номинации "Молодые кадры - на службе страны" стал Станислав Трофимов из Чувашии за проект "На селе жить, творить и трудиться", в номинации "Развитие территории – благополучие жителей" победил глава Кемерово Дмитрий Анисимов за проект "Строим новый Кемерово".
Первое место в номинации "Благополучие семьи - приоритет государства" получил проект "Губкинцев счастливая семья" Губкинского городского округа Белгородской области. Награду получил глава администрации Губкинского городского округа Белгородской области Михаил Лобазнов.
В номинации "Прямой разговор - доверие к власти" первое место занял Владимир Дудочкин из Троицка за проект "День соседей". Игорь Лукьянов из Белокалитвинского района Ростовской области победил в номинации "Великое наследие - для будущих поколений".
В номинация "Укрепляя партнерство - расширяем возможности" главная награда была присуждена команде администрации города Воскресенска за проект "Завтра рождается сегодня". Алексей Благов из Тулы завоевал главный приз премии в номинации "Забота о семьях героев - вклад в общую победу" за "Музыкально-патриотический марафон "Все для Победы 71".
В номинации "Инициатива каждого - общий успех" победила Марина Смирнова из Нижнего Тагила за проект "Никто кроме нас".
Премия проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Прием заявок завершился 9 февраля. -0-
Президент Владимир Путин выступил на церемонии награждения лауреатов премии Служение - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Путин в Наццентре "Россия" наградил победителя премии "Служение"
Вчера, 16:39
 
ОбществоРоссияМоскваВладимир Путин
 
 
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