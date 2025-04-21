Путин назвал работу муниципальных служащих важнейшей миссией
Путин назвал работу муниципальных служащих важнейшей миссией и призванием
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в день органов местного самоуправления назвал важнейшей миссией работу муниципальных служащих в РФ.
В понедельник в Москве в Национальном центре "Россия" проходит церемония награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии "Служение".
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"Работа на муниципальном уровне – это и огромная ответственность, и настоящее призвание. И подчеркну, важнейшая для государства, для нашего общества, прямо скажу, миссия – это действительно служение, миссия", - сказал глава государства в ходе церемонии.
Путин также подчеркнул, что в рядах муниципальных органов власти, предприятиях и организациях, очень много ярких, неравнодушных людей, которые "буквально горят своим делом, следуют богатым, многовековым традициям отечественной системы местного самоуправления, лучшим идеалом российского земства".
Победителем в номинации "Молодые кадры - на службе страны" стал Станислав Трофимов из Чувашии за проект "На селе жить, творить и трудиться", в номинации "Развитие территории – благополучие жителей" победил глава Кемерово Дмитрий Анисимов за проект "Строим новый Кемерово".
Первое место в номинации "Благополучие семьи - приоритет государства" получил проект "Губкинцев счастливая семья" Губкинского городского округа Белгородской области. Награду получил глава администрации Губкинского городского округа Белгородской области Михаил Лобазнов.
В номинации "Прямой разговор - доверие к власти" первое место занял Владимир Дудочкин из Троицка за проект "День соседей". Игорь Лукьянов из Белокалитвинского района Ростовской области победил в номинации "Великое наследие - для будущих поколений".
В номинация "Укрепляя партнерство - расширяем возможности" главная награда была присуждена команде администрации города Воскресенска за проект "Завтра рождается сегодня". Алексей Благов из Тулы завоевал главный приз премии в номинации "Забота о семьях героев - вклад в общую победу" за "Музыкально-патриотический марафон "Все для Победы 71".
В номинации "Инициатива каждого - общий успех" победила Марина Смирнова из Нижнего Тагила за проект "Никто кроме нас".
Премия проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Прием заявок завершился 9 февраля. -0-