https://ria.ru/20250421/putin-2012552852.html

Путин назвал работу муниципальных служащих важнейшей миссией

Путин назвал работу муниципальных служащих важнейшей миссией - РИА Новости, 21.04.2025

Путин назвал работу муниципальных служащих важнейшей миссией

Президент России Владимир Путин в день органов местного самоуправления назвал важнейшей миссией работу муниципальных служащих в РФ. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:43:00+03:00

2025-04-21T16:43:00+03:00

2025-04-21T20:38:00+03:00

общество

россия

москва

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_0:118:2889:1743_1920x0_80_0_0_0d129c929d1383dfa69aec8d2dde2129.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в день органов местного самоуправления назвал важнейшей миссией работу муниципальных служащих в РФ. В понедельник в Москве в Национальном центре "Россия" проходит церемония награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии "Служение". "Работа на муниципальном уровне – это и огромная ответственность, и настоящее призвание. И подчеркну, важнейшая для государства, для нашего общества, прямо скажу, миссия – это действительно служение, миссия", - сказал глава государства в ходе церемонии. Путин также подчеркнул, что в рядах муниципальных органов власти, предприятиях и организациях, очень много ярких, неравнодушных людей, которые "буквально горят своим делом, следуют богатым, многовековым традициям отечественной системы местного самоуправления, лучшим идеалом российского земства". Победителем в номинации "Молодые кадры - на службе страны" стал Станислав Трофимов из Чувашии за проект "На селе жить, творить и трудиться", в номинации "Развитие территории – благополучие жителей" победил глава Кемерово Дмитрий Анисимов за проект "Строим новый Кемерово".Первое место в номинации "Благополучие семьи - приоритет государства" получил проект "Губкинцев счастливая семья" Губкинского городского округа Белгородской области. Награду получил глава администрации Губкинского городского округа Белгородской области Михаил Лобазнов.В номинации "Прямой разговор - доверие к власти" первое место занял Владимир Дудочкин из Троицка за проект "День соседей". Игорь Лукьянов из Белокалитвинского района Ростовской области победил в номинации "Великое наследие - для будущих поколений".В номинация "Укрепляя партнерство - расширяем возможности" главная награда была присуждена команде администрации города Воскресенска за проект "Завтра рождается сегодня". Алексей Благов из Тулы завоевал главный приз премии в номинации "Забота о семьях героев - вклад в общую победу" за "Музыкально-патриотический марафон "Все для Победы 71".В номинации "Инициатива каждого - общий успех" победила Марина Смирнова из Нижнего Тагила за проект "Никто кроме нас".Премия проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Прием заявок завершился 9 февраля. -0-

https://ria.ru/20250421/putin-2012610016.html

https://ria.ru/20250421/putin-2012551495.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на встрече с главами муниципальных образований Путин на встрече с главами муниципальных образований 2025-04-21T16:43 true PT1M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, москва, владимир путин